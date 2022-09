Seit Jahren kursieren Gerüchte über Apples Augmented Reality- und Virtual Reality-Projekte, wobei sich Headsets und die vermeintliche AR-Brille „Apple Glass“ bei dem Unternehmen in der Entwicklung befinden sollen. Passend hierzu berichtet The Elec, dass Apple derzeit auf der Suche nach fortschrittlichen Displays für Headsets ist.

Verbesserte Displays für Apples AR/VR-Produkte

Dem Bericht zufolge hat Apple seine Zulieferpartner Samsung Display und LG Display gebeten, Displays mit 3500ppi (Pixel pro Zoll) zu produzieren, was eine Steigerung gegenüber dem bisherigen Wert von 2800ppi bedeutet. Diese Displays sollen jedoch noch nicht in der ersten Generation der Apple AR/VR-Produkte eingesetzt werden. Apple plant somit wieder weit im Voraus. The Elec erklärt, dass die Erhöhung der Display-Schärfe „Teil von Apples Bemühungen ist, die Immersion für die Verbraucher zu erhöhen“, wenn sie die Headsets benutzen.

Apples erstes AR/VR-Headset, das Gerüchten zufolge „Reality Pro“ (N301) heißen soll, wird voraussichtlich ein High-End-Produkt sein, das als Einstieg für Apple in den AR/VR-Wettbewerb dient und einen Preis von über 2.000 US-Dollar haben könnte. Ein weiteres Headset trägt den Entwicklungsnamen N602. Dieses Headset wird Berichten zufolge ein Nachfolger des ersten „Apple Reality Pro“-Headsets sein und könnte zu einem niedrigeren Preis angeboten werden. Hinter dem Projekt N421 steckt Apples seit langem vermutete AR-Brille, die jedoch noch einige Jahre Entwicklungszeit vor sich haben soll.

Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, arbeitete Apple ursprünglich an einem Virtual-Reality-Headset, das an ein Computergerät gebunden war. Spätere Versionen konzentrierten sich angeblich auf Augmented Reality und stützten sich auf das iPhone als Rechenleistung. Der jüngste Prototyp soll ein eigenständiges Produkt sein, das auch alleine funktionieren kann und womöglich mit einem der M-Chips befeuert wird, die in Mac und iPad Pro Modellen zum Einsatz kommen.

Doch wann soll es denn nun so weit sein, dass Apple die nächste Generation der erweiterten Realität einläutet? Momentan stehen alle Zeichen auf Januar 2023, mit einer zeitnahen Markteinführung.

Zu den möglichen Spezifikationen des neuen AR/VR-Headsets gehören zwei 4K OLED-Displays, 15 optische Module, zwei Hauptprozessoren, Wi-Fi 6E-Konnektivität und Funktionen wie Eye-Tracking, Objekt-Tracking und Handgestensteuerung.