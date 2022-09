Der Hurrikan „Ian“ wütet in Florida und sorgt dort für Sturmfluten, Überschwemmungen und starke Regenfälle. Für rund 2,5 Millionen Menschen in der Regionen galten Evakuierungsmaßnahmen, da mit schweren Schäden der Infrastruktur gerechnet wurde. Nun hat Apple CEO Tim Cook bestätigt, dass sein Unternehmen für die Opfer des Hurrikans und für Hilfe vor Ort spendet.

Die Ausmaße des Hurrikans Ian sind noch nicht abzuschätzen. Neben den materiellen Schäden sind auch Hunderte Todesopfer zu befürchten. Die Lage vor Ort ist ziemlich angespannt. Tim Cook hat seine Europreise kurz unterbrochen, um per Twitter der Opfer des Hurrikans Ian zu gedenken.

Er schrieb

Bereits in der Vergangenheit hat Apple regelmäßig bei Naturkatastrophen für die Opfer und den Wiederaufbau gespendet, zuletzt für die Flugopfer in Pakistan.

We are keeping everyone being affected by Hurricane Ian in our thoughts, and we thank the first responders for helping those in harm’s way. Apple is donating to relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) September 29, 2022