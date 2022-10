Die WhatsApp-Entwickler arbeiten im Hintergrund an einer Vielzahl an Neuerungen, die früher oder später den Sprung in die finale Version schaffen. Bevor Neuerungen allerdings für Jedermann freigegeben werden, werden diese in der WhatsApp-Beta implementiert und getestet. Dies ist meist ein Indiz dafür, dass es nicht mehr lange dauert, dass es die Funktion in die finale Version schafft. Nun haben die Entwickler eine neue WhatsApp Beta für das iPhone veröffentlicht, die eine Vorschau auf eine kommende Funktion bietet. Es geht um das Blockieren von Screenshots und Bildschirmaufnahmen bei Fotos und Videos zur einmaligen Ansicht.

WhatsApp: neue Beta blockiert Screenshots und Bildschirmaufnahmen bei Fotos und Videos zur einmaligen Ansicht

Vor einiger Zeit hat WhatsApp die Möglichkeit eingeführt, dass ihr Fotos und Videos zur einmaligen Ansucht verschicken könnt. Hat euer Gegenüber das Foto bzw. das Video betrachtet, so wird es automatisch wieder gelöscht. Derzeit ist es in der „normalen“ WhatsApp-App noch möglich, diese Fotos und Videos, die zur einmaligen Ansicht bestimmt sind, mittels Screenshot oder Bildschirmaufnahme zu sichern. Zukünftig ist dies nicht mehr möglich. Die WhatsApp Beta für iOS 22.21.9.71 blockiert die Aufnahmen bereits, so WABetaInfo.

Allerdings sollte euch weiterhin bewusst sein, dass euer Adressat zukünftig auch weiterhin ein Foto oder Video von seinem Smartphone abfotografieren oder per Video aufnehmen kann.

Auch die WhatsApp-Beta für Android hat die Neuerung bereits spendiert bekommen, so dass wir davon ausgehen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Funktion für Jedermann freigegeben wird.