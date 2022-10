Wie es scheint, nimmt Apple eine Art Re-Branding bei seinen mobilen Macs vor. Bisher bezeichnete Apple das MacBook Air und MacBook Air als „Mac Notebook“ oder einfach nur als „Notebook“. Nun kehrt Apple dieser veralteten Branchenterminologie von Notebook-Computern den Rücken und setzt zukünftig auf Apple Laptops.

Aus Apple Notebooks werden Apple Laptops

Unseren Kollegen von 9t5oMac ist aufgefallen, dass sämtliche Produktseiten im Online Store, Support Dokumente und auch Begrifflichkeit im Mac-Betriebsystem nach und nach umgestellt werden und es an den jeweiligen Stellen fortan „Laptop“ anstatt „Notebook“ heißt.

So wurden bereits in den letzten Tagen Dutzende Artikel in Apples Wissensdatenbank umgestellt. Beim Online Store ist es ähnlich. Auch dort heißt es bereits in vielen Abschnitten und Beschreibungen Mac Laptop.

Apple hat die Änderung der Wortwahl nicht offiziell bestätigt (und wird es vermutlich auch nicht), aber es scheint, dass das Ganze Schritt für Schritt umgesetzt wird. In der Tat wirkt es mittlerweile ein wenig altmodisch, seinen mobilen Computer „Notebook“.

Zusätzlich zu sichtbaren Online-Veränderungen, wird auch macOS Ventura der Neuerung gerecht. Das kommende Mac-Betriebssystem wird ein neu eingerichtetes MacBook Air oder MacBook Pro standardmäßig als „Laptop von [Name]“ bezeichnen. Früher hieß es „[Name]s MacBook Air“ oder „[Name]s MacBook Pro“ eingestellt.