Die allmähliche Umstellung der Apple-Produkte von Lightning auf USB-C könnte einem Bericht zufolge bis 2024 auch zu einem Wechsel des Anschlusses bei Mac-Zubehör und allen AirPods-Modellen führen. Während eine Umstellung unter anderem beim iPhone in den nächsten zwei Jahren erfolgen muss, plant Apple eine drahtlose Zukunft, so Bloombergs Mark Gurman.

Apples Umstieg auf USB-C

Das Europäische Parlament hat eine neue Richtlinie verabschiedet, die Hersteller dazu zwingt, bis Ende 2024 USB-C als gemeinsamen Ladeanschluss für eine Vielzahl von Geräten in Europa anzubieten. In seinem aktuellen „Power On“-Newsletter berichtet Gurman, dass Apple sich darauf vorbereitet, Änderungen an seinen Geräten vorzunehmen, um diese neuen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Gurman geht davon aus, dass Apple noch vor dem Inkrafttreten der Gesetzgebung Ende 2024 seine Produkte auf USB-C umgestellt hat. So soll beispielsweise laut Gurman bereits das iPhone 15 im Herbst 2023 mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein. Das Einsteiger-iPad, das einzige iPad, das noch über einen Lightning-Anschluss verfügt, soll bis Ende dieses Jahres auf USB-C umgestellt werden.

Gurman merkt an, dass alle AirPods-Modelle sowie die Magic Mouse, das Magic Keyboard und das Magic Trackpad umgestellt werden müssen, wenn neue Versionen veröffentlicht werden. Er rechnet mit mehreren großen Mac-Updates im nächsten Jahr, darunter ein neuer iMac und ein Mac Pro. In dem Zusammenhang geht er davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt auch das Zubehör den Sprung auf USB-C macht.

Wechsel zu USB-C ist nur eine Zwischenlösung vor der drahtlosen Zukunft

Trotz der Umstellung auf USB-C in der gesamten Apple-Produktfamilie geht Gurman davon aus, dass die USB-C-Ära weitaus kürzer sein wird als die des 30-poligen iPod-Anschlusses oder von Lightning, „zumindest für Apples mobile Geräte“. Der iPod-Anschluss und Lightning waren bzw. werden jeweils etwa 11 Jahre lang in neuen Apple-Geräten zu finden sein, bevor sie auslaufen. Gurman glaubt immer noch, dass „Apples Zukunft kabellos ist und dass irgendeine Version des geplatzten AirPower-Traums aus dem Jahr 2017 schließlich doch noch verwirklicht wird.“

Entsprechend erklärt er, dass „irgendwann in den nächsten Jahren“ Apple wahrscheinlich damit beginnen wird, das iPhone und das iPad vollständig auf induktives Laden umzustellen, ein Schritt, der die Geräte weitgehend von der EU-Gesetzgebung befreit, die die Integration eines USB-C-Anschlusses vorschreibt.