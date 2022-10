Anfang dieser Woche hatte Apple nicht nur neue Hardware präsentiert, sondern auch den Release-Candidate zu macOS Ventura, iOS 16 und Co. veröffentlicht. Beim Mac-Betriebssystem hatten die Entwickler in Cupertino allerdings noch Nachbesserungsbedarf und so wurde soeben der Release Candidate 2 mit minimalen Anpassungen freigegeben.

Apple veröffentlicht RC 2 zu macOS Ventura

Die Tage bis zur finalen Freigabe von macOS 13 Ventura sind gezählt. Auf den Release Candidate, den Apple am Dienstag veröffentlichte, folgt am heutigen Tag der Release Candiate 2. Augenscheinlich hat Apple noch ein paar kleinere Fehler im System gefunden, die man unbedingt vor der finalen Freigabe beseitigen wollte.

Apple hatte im Juni zur WWDC 2022 eine Vorschau auf macOS Ventura gegeben. Das kommende Mac-Betriebssystem bringt eine Vielzahl an Neuerungen mit sich. Stage Manager gibt Mac Anwendern eine ganz neue Möglichkeit, um sich auf ihre aktuelle Aufgabe zu konzentrieren und dabei reibungslos zwischen Apps und Fenstern zu wechseln. Kameraübergabe nutzt das iPhone als Webcam auf dem Mac, um Dinge zu machen, die vorher nicht möglich gewesen sind. Mit Handoff in FaceTime könnt ihr einen FaceTime Anruf auf ihrem iPhone starten und ohne Unterbrechung auf ihrem Mac fortsetzen. Mail und Nachrichten bekommen großartige neue Features, mit denen die Apps besser als jemals zuvor werden. Safari läutet mit Passkey eine Zukunft ohne Passwörter ein. Zudem wird Apple viele weitere Neuerungen implementieren.

Die Freigabe für macOS Ventura erfolgt am kommenden Montag zusammen mit der Veröffentlichung von iOS 16.1, iPadOS 16.1, tvOS 16.1 und watchOS 9.1.