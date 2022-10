Nach der Vorstellung der neuen iPhones und iPads richtet sich die Aufmerksamkeit jetzt auf die bevorstehenden Mac-Updates von Apple. Während die Spekulationen über die kommenden Macs zunehmen, könnte mindestens ein Produkt erst im Jahr 2023 statt 2022 erscheinen. So hat Mark Gurman erfahren, dass Apples neuer Mac Pro zwar schon auf Hochtouren getestet wird, er es jedoch dieses Jahr aller Voraussicht nicht mehr in die Händler-Regale schaffen wird.

Apple Silicon Mac Pro Tests laufen auf Hochtouren

In seinem jüngsten „Power On„-Newsletter berichtet Mark Gurman, dass Apple die Arbeit am ersten Apple Silicon Mac Pro fortsetzt und die internen Tests des Geräts intensiviert. Der High-End-Mac-Desktop soll über Chip-Optionen verfügen, die mindestens doppelt bzw. viermal so leistungsfähig sind wie der M2 Max, genannt „M2 Ultra“ und „M2 Extreme“. Gurman erwartet, dass der Mac Pro mit Optionen für 24 und 48 CPU-Kerne sowie 76 und 152 Grafikkerne angeboten werden wird. Zudem soll der neue Mac Pro bis zu 256 GB Arbeitsspeicher bieten.

Laut Gurman besteht eine der derzeit getesteten Konfigurationen aus einer 24-Kern CPU mit 16 Leistungskernen und 8 Effizienzkernen sowie 76 Grafikkernen und 192 GB Speicher. Trotz verstärkter interner Tests wird damit gerechnet, dass das Modell erst 2023 auf den Markt kommen wird.

Kurzfristig betrachtet bietet Gurman auch an, dass das 14-Zoll MacBook Pro und das 16-Zoll MacBook Pro „in den kommenden Monaten“ (wahrscheinlich noch im Jahr 2022) auf den Markt kommen werden. Zu den Optionen werden der M2 Pro und der M2 Max gehören, wobei letzterer 12 Kerne haben soll, darunter 8 Leistungs- und 4 Effizienzkerne, sowie 38 Grafikkerne und bis zu 64 GB Arbeitsspeicher.

Auch der Mac mini wird nicht vergessen und soll mit dem M2-Chip ausgestattet sein. Obwohl Apple Berichten zufolge eine M2 Pro-Version getestet hat, gibt Gurman keine Auskunft darüber, ob Apple das Modell in dieser Konfiguration tatsächlich auf den Markt bringen wird.