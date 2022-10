Wie wir euch berichtet haben, unterstützt die dritte Generation des neuen Apple TV 4K neben HDR10 und Dolby Vision jetzt auch HDR10+. Passend hierzu stockt Apple derzeit die Inhalte auf iTunes und Apple TV+ mit dem dynamischen HDR-Standard auf.

HDR10+ im iTunes Store und auf Apple TV+

Apple hatte bereits im Juni den Support von HDR10+ angedeutet, dann die Information jedoch wieder entfernt. Nun ist es endlich so weit. So erstrahlt beispielsweise „Top Gun: Maverick“ aus dem iTunes Store in HDR10+. Auch bei Apple TV+ melden mehrere Nutzer auf Reddit, dass Apple die Inhalte mit HDR10+ Unterstützung aktualisiert hat, darunter die Comedy-Serie „Ted Lasso“.

Momentan muss man die unterstützen Inhalte noch suchen, doch Apple wird aller Voraussicht noch umfangreich nachlegen. Zu beachten ist natürlich, dass ihr einen kompatiblen TV, wie einen Neo QLED von Samsung, im Einsatz habt. HDR10+ wurde größtenteils von Samsung entwickelt und steht in Konkurrenz mit Dolby Vision. Auch Philips, TCL, Panasonic und HiSense haben entsprechende Modelle im Sortiment.

Sowohl bei HDR10+ als auch bei Dolby Vision geht es darum, auf dem Bildschirm einen besseren Bildeindruck zu erzielen als mit dem üblichen HDR10. Möglich machen dies dynamische Metadaten, mit denen die gewünschten Einstellungen von den Studios für jede Szene festgelegt werden können, anstatt nur einmal für den gesamten Film. Apples Unterstützung des Formats könnte einen Aufwind für HDR10+ bedeuten. Aktuell gibt es eher begrenzten HDR 10+ Content, Verträge mit großen Filmstudios sollen jedoch in Zukunft für eine größere Verbreitung sorgen.