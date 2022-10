Diese Woche hat Apple im App Store neue Werbeplätze für die Registerkarte „Heute“ und am unteren Rand der Produkt-Seiten anderer Apps eingeführt. Nur wenige Stunden später beschwerten sich mehrere Entwickler über unangemessene Anzeigen für Glücksspiel-Apps, die außerhalb ihrer Kontrolle in ihren eigenen App Store Produkt-Seiten erscheinen. Nach dem öffentlichen Druck hat Apple die Glücksspiel-Werbung auf den App-Seiten vorerst ausgesetzt.

In einer Erklärung, die MacRumors zur Verfügung gestellt wurde, erklärt Apple, dass das Unternehmen die Glücksspiel-Werbung auf den App Store App-Seiten pausiert hat, wobei keine weiteren Details genannt wurden. Entwickler waren vor allem darüber verärgert, dass viele der Anzeigen, die jetzt unter ihren Apps in der Rubrik „Das gefällt dir vielleicht auch“ eingeblendet werden, höchst irrelevant oder fragwürdig sind. Insbesondere die besagte Werbung für Glücksspielunternehmen kam nicht gut an.

Jeder Entwickler bzw. jedes Unternehmen kann ein Gebot abgeben und Apple für die Platzierung von Anzeigen auf App Store-Produkt-Seiten bezahlen, einschließlich optionaler Targeting-Parameter. Ein Entwickler kann jedoch nicht verhindern, dass eine Werbe-Anzeige neben seiner App im Store geschaltet wird. Die Entwickler erhalten auch keinen Anteil an den Einnahmen aus diesen Anzeigen.

Ein Beispiel liefert der Entwickler Simon B. Støvring:

With Apple’s recent changes to ads on the App Store, your product pages may now show ads for gambling apps. One of my product pages just did that 😞 pic.twitter.com/CjbrXpajX0

— Simon B. Støvring (@simonbs) October 25, 2022