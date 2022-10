iOS 15.7.1 und iPadOS 15.7.1 sind da. Apple hat vor wenigen Augenblicken zwei weitere Updates auf den eigenen Servern platziert. Falls ihr aus welche Gründen auch immer, nicht auf iOS 16.1 oder iPadOS 16.1 updaten könnt oder wollt, so steht ab sofort ein neues Update für euch bereit.

iOS 15.7.1 & iPadOS 15.7.1 stehen als Download bereit

Nachdem Apple Anfang dieser Woche iOS 16.1, iPadOS 16.1 und weitere Updates veröffentlicht hat, stehen ab sofort zwei weitere Aktualisierungen auf den Apple Servern bereit. Kurzum: iOS 15.7.1 und iPadOS 15.7.1 warten auf ihren Download.

Dabei lässt sich das Update auf Geräten, auf denen iOS 16.1 bzw. iPadOS 16.1 noch nicht installiert wurde und auf Geräten, die die genannten Updates nicht unterstützen, installieren. Zu den zuletzt genannten Geräten zählen das iPhone 6S (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone SE, der iPod touch 7G, iPad mini 4 und iPad Air 2.

Neue Funktionen solltet ihr bei diesem Update nicht erwarten. Apple kümmert sich in erster Linie um Bugfixes und Leistungsverbesserungen unter der Haube.

iOS 16.2 & iPadOS 16.2: Public Beta 1 ist da

Nachdem Apple am Dienstag die Beta 1 zu iOS 16.2 und Co. für registrierte Entwickler zur Verfügung gestellt hatte, geht es am heutigen Abend mit der Public Beta 1 für Teilnehmer am Apple Beta Programm weiter. Welche Neuerungen, die kommenden Updates mit sich bringen, könnt ihr hier und dort nachlesen.