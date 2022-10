Während das iPhone 13 im vergangenen Jahr weltweit erfolgreich war, blieb der große Erfolg in China aus. Analysten hatten bereits prognostiziert, dass Apple mit dem iPhone 14 in dem Land wieder an Beliebtheit gewinnen wird. Das ist zumindest zum Teil eingetroffen, so konnte die neue iPhone-Generation dazu beitragen, dass die Auslieferungen in China im dritten Quartal um 36 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, während der Absatz bei allen anderen großen Marken um 16 bis 27 % zurückging.

iPhone-Wachstum übertrifft den rückläufigen Smartphone-Markt

Die neuesten Smartphone-Schätzungen von Canalys zeigen, dass sich der Smartphone-Markt in China im dritten Quartal 2022 mit 70 Millionen ausgelieferten Geräten gegenüber dem zweiten Quartal leicht verbessert hat. Der Markt hat jedoch immer noch zu kämpfen und ist im Jahresvergleich um 11 % zurückgegangen, da die Auslieferungszahlen weiterhin niedrig sind.

Die Marktpräsenz von Apple in China ist im Vergleich zu großen Android-Anbietern wie Vivo und Oppo traditionell gering. Apple ist es jedoch gelungen, die große Lücke auf dem schwachen chinesischen Markt zu schließen.

Apple steigerte seine Auslieferungen um 36 % von 8,3 Millionen Einheiten im Jahr 2021 auf 11,3 Millionen Einheiten im Jahr 2022 und sichert sich damit den vierten Platz auf dem Markt. Die drei Anbieter vor Apple mussten jedoch erhebliche Verluste hinnehmen, so dass die Unternehmen in Bezug auf die Gesamtzahl der Auslieferungen nun viel näher beieinander liegen.

Wie es weltweit der Fall ist, soll auch in China die Nachfrage nach den beiden iPhone 14 Basismodellen geringer als erwartet ausgefallen sein. Die Pro-Modelle stehen bei den chinesischen Kunden jedoch hoch im Kurs.

„Apple verzeichnete im dritten Quartal ein bemerkenswertes Wachstum auf dem chinesischen Festland“, so Canalys-Analystin Amber Liu. „Die jährliche Markteinführung wird von Verbrauchern und Vertriebskanälen mit Spannung erwartet, und die starke Nachfrage nach der iPhone 14 Pro-Serie hat zum Gesamtergebnis von Apple beigetragen.“

Preiskampf in China

In dem Bericht heißt es weiter, dass der Erfolg von Apple in höherem Maße als üblich von den Verkäufen der vorherigen iPhone-Generation abhing. Die Verkäufe dieser billigeren Geräte wurden in den letzten Monaten durch „aggressive“ Preisnachlässe stark angekurbelt, was für das Unternehmen aus Cupertino nicht üblich ist.

In der Vergangenheit hat Apple iPhones in seinen lokalen und Online Stores immer zum offiziellen Preis verkauft. Das Unternehmen hat Großhändlern in China zusätzliche Rabatte angeboten, damit diese ihre Geräte mit Preisnachlässen anbieten konnten, aber es gab nur sehr selten Direkt-Rabatte für Verbraucher, wenn es um das iPhone ging.

Unter dem Ansturm der Konkurrenz von Android-Anbietern hat Apple jedoch erkannt, dass aggressivere Verkaufsförderungsmaßnahmen notwendig sind. Und so gewährte Apple im Zuge von Rabatt-Aktionen Preisnachlässe von bis zu 600 Chinesische Yuan (ca. 83 Euro). Das Angebot umfasste iPhone 13, iPhone SE (3. Generation), iPhone 12/12 mini, Apple Watch SE, AirPods Pro, AirPods (3. Generation).

Das Weihnachtsgeschäft wird wahrscheinlich von Apple dominiert. Mit Blick auf die Weihnachtssaison sagt Canalys, dass sich die Lage für die meisten Marken nicht wesentlich verbessern wird, während Apple von den Massenverkäufen der iPhone 14-Reihe profitieren wird.