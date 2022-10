Wenige Tage bevor Anfang November die neue Doku über Selena Gomez auf Apple TV+ anläuft, rühren die Verantwortlichen noch einmal die Werbetrommel und haben auf YouTube einen kurzen Clip zu „Selena Gomez: My Mind & Me“ veröffentlicht.

Selena Gomez: My Mind & Me – “Do You Know Who This Is?”

Am 04. November läuft „Selena Gomez: My Mind & Me“ auf Apples Video-Streaming-Plattform an. Sollte euch der offizielle Trailer noch nicht gereicht haben, um euch einen Einblick zu verschaffen, um was es bei der kommenden Doku geht, so wird euch nun der nächste Clip auf dem Silbertablett bzw. YouTube serviert.

Nach Jahren im Rampenlicht erreicht Selena Gomez unvorstellbare Berühmtheit. Doch gerade als sie einen neuen Höhepunkt erreicht, zieht sie eine unerwartete Wendung in die Dunkelheit. Dieser einzigartig rohe und intime Dokumentarfilm umspannt ihre sechsjährige Reise in ein neues Licht.