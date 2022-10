Das Hauptwerk des Apple-Produktionspartners Foxconn in Zhengzhou ist von den strengen COVID-19 Auflagen in China betroffen. Nach einem Virus-Ausbruch wurde die Stadt mit ihren rund 10 Millionen Einwohnern abgesperrt. Dabei sollen Mitarbeiter des Apple-Zulieferers offenbar die Flucht ergriffen haben.

iPhone-Produktion in Zhengzhou könnte um ein Drittel einbrechen

Nach einem Ausbruch von COVID-19 im weltgrößten iPhone-Montagewerk in Zhengzhou haben Berichten zufolge zahlreiche iPhone-Arbeiter die Arbeit niedergelegt. Einige sind besorgt über das Infektionsrisiko, andere sind unzufrieden mit der strengen Abriegelungspolitik von Foxconn, die es dem Werk ermöglicht, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

China verfolgt nach wie vor eine Null-COVID-19-Politik und versucht, das Virus vollständig aus dem Land zu eliminieren, indem es als Reaktion auf nur eine Handvoll positiver Tests stadtweite Lockdowns verhängt. In dem Versuch, diese Politik zu verfolgen, ohne die Wirtschaft zu zerstören, erlaubt China eine sogenannte geschlossene Produktion, bei der das Personal während der Abriegelung auf dem Firmengelände arbeitet, isst und schläft. Die letzte stadtweite Schließung fand im Mai statt, einen Monat nachdem die iPhone-Produktion wegen eines früheren Ausbruchs in Shanghai gestoppt worden war.

In dem Foxconn-Werk arbeiten zwischen 200.000 und 300.000 Menschen. Das Unternehmen machte keine Angaben zur Anzahl der infizierten Arbeiter, erklärte aber, es handele sich um eine „geringe Anzahl“, die Produktion bleibe „relativ stabil“ und die Situation sei „kontrollierbar“. Doch die Washington Post berichtet, dass die iPhone-Produktion in Zhengzhou im November wegen des Ausbruchs um ein Drittel einbrechen könnte. Nicht nur die Zahl der Infektionen steige weiter an, sondern auch die Zahl von Mitarbeitern, die das Werk verlässt und nicht mehr zurückkehren will.

Foxconn dementiert Berichte und bietet Prämien an

Foxconn hat Berichte über eine unzureichende Versorgung mit Lebensmitteln sowie Medikamenten dementiert. Der Auftragsfertiger gibt zudem an, dass zusätzliche Produktionskapazitäten in kleineren Fabriken eingerichtet werden, um die Lücke zu schließen.

Um die Arbeiter davon abzuhalten, das Werk zu verlassen, bietet das Unternehmen kostenlose Mahlzeiten und einen Bonus von rund 1.500 Yuan (ca. 200 Euro) für alle, die vom 26. Oktober bis zum 11. November alle ihre Schichten arbeiten. Dies entspricht etwa 20 Prozent des Monatsgehalts.

Apple warnte während seiner letzten Gewinnmitteilung, dass die Verkäufe sowohl durch die Wirtschaft als auch durch die Pandemie beeinträchtigt werden könnten. Insbesondere sagte CEO Tim Cook, dass das Unternehmen derzeit nicht in der Lage ist, genügend iPhone 14 Pro Modelle herzustellen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.