Vodafone informiert zum Monatsende, dass das Unternehmen in Deutschland nun 60 Millionen Menschen mit 5G erreicht. Das eigene Mobilfunknetz wurde in den letzten Wochen verstärkt ausgebaut und so könnte man das 5G-Jahresziel vorzeitig erreichen.

Vodafone: 5G erreicht jetzt 60 Millionen Menschen

Vodafone könnte allein im Oktober 2022 bundesweit 400 neue 5G Stationen mit mehr als 1.200 5G-Antennen in Betrieb nehmen. Unterm Strich basiert das Vodafone 5G-Mobilfunknetz nun auf 41.000 5G-Antennen und sorgt dafür, dass 60 Millionen Menschen an ihren Adressen das 5G-Netz von Vodafone nutzen können. Auch den Ausbau seines mobilen Gigabitnetzes 5G+ hat Vodafone im Oktober voran getrieben: Bundesweit gingen allein in diesem Monat mehr als 50 neue 5G+-Stationen „on Air“, so dass jetzt insgesamt 2.750 5G+-Stationen mit mehr als 8.000 5G+Antennen das 5G+-Netz von Vodafone bilden. An dieses neue Echtzeit-Netz sind bereits 20 Millionen Menschen in Deutschland angeschlossen. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung an das 5G-Netz und an das 5G+-Netz anzuschließen.

Der mobile Datenverkehr wächst in Deutschland weiter Rasant an und Vodafone möchte diesem Trend mit dem Ausbau des Netzes gerecht werden. Aktuell verzeichnet das Unternehmen eine jährliche Steigerungsrate beim mobilen Datenverkehr. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet – etwa um soziale Medien wie Facebook, Instagram, WhatsApp und YouTube zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport (z.B. Fußball-Bundesliga, 2. Liga und Champions League) und TV-Sendungen im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichten-Portalen von Medienhäusern zu informieren.

107 Funklöcher gestopft

Darüberhinaus hat Vodafone im Oktober bundesweit 107 Funklöcher beseitigt. Auf der einen Seite wurden 76 Neubauten in Betrieb genommen und auf der anderen Seite an 31 Standorten erstmals LTE in Betrieb genommen. Von den 26.200 Mobilfunkstandorten, die Vodafone betreibt, sind jetzt 25.700 mit LTE ausgestattet. Während 99,9 Prozent der Bevölkerung in Deutschland von Vodafone mit 2G versorgt werden, werden 98,7 Prozent der Haushalte mit LTE erreicht.