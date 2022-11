Das leuchtende Apple-Logo der MacBooks gehört nun schon länger als uns lieb ist der Vergangenheit an. Einst war das beleuchtete Logo auf den Deckeln vieler Mac-Laptops, die in den frühen 2000er Jahren auf den Markt kamen, ein alltäglicher Anblick. Im Jahr 2015 knipste Apple das Licht aus – stattdessen prangt jetzt ein golden oder silbern schimmernder Apfel auf den Geräten. Doch Apple könnte eine Rückkehr des beleuchteten Logos auf zukünftigen MacBooks in Erwägung ziehen, das lässt zumindest ein neu veröffentlichtes Patent vermuten.

Beleuchtetes Apple Logo für MacBooks

Ein neues Patent, das von Apple im Mai 2022 eingereicht und letzte Woche vom US-Patentamt veröffentlicht wurde, fasst verschiedene Implementierungen von „elektronischen Geräten mit hintergrundbeleuchteten Teilspiegelstrukturen“ (Electronic Devices With Backlit Partial Mirror Structures) zusammen.

Der Name des Patents verrät vielleicht nicht viel, aber der Zweck des Patents ist klar, wenn man sich mit der Beschreibung befasst. Apple führt in der Patentschrift aus:

„Ein elektronisches Gerät, wie zum Beispiel ein Laptop oder ein anderes Gerät, kann ein Gehäuse haben. Komponenten wie ein Bildschirm und eine Tastatur können in das Gehäuse eingebaut werden. Die Rückseite des Gehäuses kann mit einem Logo versehen sein. Das Logo oder andere Strukturen im Gerät können mit einem hinterleuchteten, teilweise reflektierenden Spiegel versehen sein. Der Spiegel kann dem Logo oder anderen Strukturen ein glänzendes Aussehen verleihen und gleichzeitig die Sicht auf innere Komponenten versperren. Gleichzeitig erlaubt die teilweise Transparenz des Spiegels, dass die Hintergrundbeleuchtung aus dem Inneren der Vorrichtung durch den Spiegel hindurchgeht. […] Das Reflexionsvermögen des Spiegels kann so konfiguriert sein, dass der Spiegel als Einwegspiegel für das Logo oder eine andere Struktur dient. Der Spiegel kann eine neutrale Farbe, wie z.B. hellgrau, oder eine nicht-neutrale Farbe, wie z.B. Gold, haben“.

Der erste Mac-Laptop mit einem beleuchteten Apple-Logo war das PowerBook G3 der dritten Generation, das 1999 auf den Markt kam. Das leuchtende Logo war in den folgenden 16 Jahren ein fester Bestandteil aller Apple-Laptops. Die einzige Änderung in dieser Zeit war, dass das Logo umgedreht wurde, damit es nicht mehr auf dem Kopf stehend erscheint, wenn jemand mit geöffnetem Deckel in der Öffentlichkeit sitzt.

Im Jahr 2015 begann Apple damit, das beleuchtete Logo von den MacBooks zu entfernen, beginnend mit dem 12 Zoll MacBook, das stattdessen ein poliertes Metalllogo aufwies, wie man es von den iPads kennt. Im Jahr 2016 setzte eine neue Generation von MacBook Pro Modellen den unbeleuchteten Trend fort. Seitdem warten wir, dass Apple wieder ein MacBook mit einem leuchtenden Logo auf den Markt bringt – womöglich hat das Warten bald ein Ende, wenn das nächste Redesign ansteht.

Bei den für Anfang nächsten Jahres erwarteten MacBook Pro Modellen wird es jedoch sicher noch nicht so weit sein. Das nächste 14 und 16 Zoll MacBook Pro wird aller Voraussicht keine größeren Designänderungen erhalten, was nicht weiter verwunderlich ist, da die Laptops im Oktober 2021 mit einem komplett neuen Design auf den Markt kamen.