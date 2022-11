Laut dem renommierten Analysten Ming-Chi Kuo hat Apple offenbar den chinesischen Zulieferer Goertek angewiesen, die Fertigung der AirPods Pro 2 aufgrund von Produktionsproblemen auszusetzen.

Nachdem Kuo bereits im Jahr 2019 berichtet hatte, dass Goertek und Luxshare gemeinsame Lieferanten für die AirPods-Reihe sind, sagt er nun, dass Goertek die Produktion der AirPods Pro 2 einstellen musste. So habe das Unternehmen angekündigt, dass die Produktion eines Audiogeräts eingestellt wurde. Um welches Gerät es sich genau handelt, gibt der Auftragsfertiger nicht an, es soll sich jedoch um „einen wichtigen Kunden aus Übersee“ handeln.

(3/6)

Apple’s key supplier Goertek officially announced on November 8 that the company recently received a notice from a major overseas client to suspend the assembly production for a smart acoustic product. My latest survey is as follows.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 8, 2022