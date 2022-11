Apple hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serie und -Filme begleitend zur Ausstrahlung auf Apple TV+ auch auf YouTube zu bewerben. Aktuell wurden drei kurze Clips zu „Spirited“, „Slumberkins“ und „Interruption Chicken“ veröffentlicht.

Spirited — “Do A Little Good” Lyric Video

Vergangenen Freitag lief der Weihnachtsfilms „Spirited“ auf Apple TV+ an. Mit Will Ferrell und Ryan Reynolds könnt der Film nicht besser besetzt sein.

An jedem Weihnachtsabend wählt der Geist der Weihnacht (Will Ferrell) eine dunkle Seele aus, die durch den Besuch von drei Geistern reformiert werden soll. Aber in dieses Weihnachtsfest hat er sich den falschen Scrooge ausgesucht. Clint Briggs (Ryan Reynolds) dreht den Spieß gegen seinen gespenstischen Gastgeber um, bis der Geist der Weihnacht sich dabei wiederfindet, seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft neu zu untersuchen.

Der Film enthält große Musical-Nummern. Einen Einblick gibt der eingebundene Clips. Sollte euch dieser nicht ausreichen, um euch einen Eindruck zum Film zu verschaffen, so findet ihr hier den offiziellen Trailer.

Slumberkins — First Look

Anfang November ist die Kinderserie „Slumberkins“ auf Apple TV+ gestartet. Um ein wenig die Werbetrommel für die Kinderserie zu rühren, steht ab sofort ein First-Look-Video bereit.

Basierend auf der führenden Marke für emotionales Lernen für Kinder, Slumberkins, erweckt die Serie Charaktere aus den beliebten Büchern zum Leben und stärkt das emotionale Wohlbefinden von Kindern durch unterstützendes Geschichtenerzählen. Begebet euch mit Bigfoot, Einhorn, Faultier, Yak und Fuchs auf Abenteuer, während ihr eine Welt der Gefühle erkunden. Auch hier haben wir zusätzlich den Trailer für euch.

Interrupting Chicken — Nursery Rhymes Compilation

Neben „Spirited“ ist vergangenen Freitag „Interrupting Chicken“ auf Apple TV+ angelaufen. Die Serie bringt Kindern die Freude am kreativen Schreiben näher – beginnend mit einem jungen kleinen Huhn namens Piper, das die Angewohnheit hat, die Erzählzeit zu unterbrechen! Jedes Mal, wenn Piper eine Geschichte hört, kann sie nicht anders, als einzuspringen, Fragen zu stellen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Trailer gefällig? Den findet ihr hier.