Nahezu jeder Mensch befindet sich gerne auf Reisen, vorzugsweise zu einem Urlaubsziel. Dies geschieht in der Regel mit dem eigenen PKW, mittels eines Zuges oder auch via Flugzeug. Nicht selten verlassen wir uns unterwegs mittlerweile auf hilfreiche Apps, auch wenn wir am Ziel angekommen sind. Zum Glück existieren nützliche Applikationen, die uns auf Reisen unterstützen.

Stets aufgeklärt und bestens informiert

Nicht selten landet man während der im Internet angestrengten Vorbereitungen auf eine Reise auf der Website des Auswärtigen Amtes. Dort gibt es zwar viel zu lesen, doch überfliegen oder gar wegklicken sollte man diese doch sehr nützliche Anlaufstelle nicht. Viel eher sollte man sich Informationen zugeschnitten auf sein Reiseziel herausfiltern.

Dies gelingt sehr unkompliziert mit der App des Auswärtigen Amtes. Je nach Bedarf erhält man in wenigen Sekunden Zugriff auf die unterschiedlichsten Einreisebestimmungen oder Input bezüglich der Sicherheitslage im Zielort. Enorm praktisch ist dies, wenn man sich bereits auf der Reise befindet und sich mit den aktuellsten Infos versorgen möchte.

Mehr sehen, auch wenn man unvorbereitet ist

Befinden wir uns einmal in einer neuen Umgebung, dann wollen wir auch etwas davon sehen. Da gibt es zwei Charaktere von Urlaubsplanern: Die einen Urlauber planen voraus, die anderen möchten sich vor Ort bezüglich Ausflugsziele inspirieren lassen. Schließlich kann es schon sehr abenteuerlich sein, auf eigene Faust loszuziehen.

Für die letztere Zielgruppe und auch für die erstere, sollten sich ungeplant Ungereimtheiten aufmachen, kann sich die App von Get your Guide für das iPhone lohnen. Dort findet man Besichtigungen und Touren, die nicht in jedem Katalog stehen. Und das Beste: Mithilfe der Applikation lassen sich Trips sofort buchen!

Nie wieder hoffnungslos an einer Bushaltestelle stehen

Vor allem auf Reisen bewegt man sich doch häufig ohne ein eigenes Fahrzeug. Befindet man sich in einer fremden Stadt oder sogar in einem fremden Land, dann kann man mit der Organisation der Öffentlichen schnell überfordert sein. Mit Romeo2Rio macht man nicht nur die besten Reiseverbindungen ausfindig, die App gibt ebenfalls internationale Auskünfte über Fahrtmöglichkeiten mit dem Bus oder der Bahn.

Jedoch nicht nur sämtliche Transportmöglichkeiten und Verbindungen werden bei einer Suche dargestellt, sondern auch die unterschiedlichsten Anfahrtswege und Wegbeschreibungen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob man zu Fuß, mit dem Fahrrad oder einer Fähre unterwegs ist. Die Applikation inkludiert alle Möglichkeiten, die einen Reisenden zuverlässig an das Ziel bringen.

Unkompliziert auf Gleichgesinnte treffen

Selbstverständlich kommt man oftmals mit den verschiedensten Personen vor Ort ins Gespräch, wenn man sich auf einer Reise befindet. Doch ob die Sympathie tatsächlich für gemeinsame Unternehmungen und einen letztendlichen Austausch der Telefonnummern genügt, dies ist in der Regel zweifelhaft.

Sowohl Einheimische als auch andere Touristen, die sich für die gleichen Hobbys interessieren, kann man ganz einfach via Meetup kennenlernen. Die App führt Menschen in ein und derselben Stadt mit den gleichen Interessengebieten zusammen, wenn diese dafür offen sind.

Jederzeit Zugriff auf Guthaben für das Smartphone

Zwar gibt es mittlerweile festgelegte Regularien bezüglich Roaming, doch vielen Menschen sind diese Regeln zu unübersichtlich. Immerhin gelten bei vielen Ländern unterschiedliche Bestimmungen, auch vor Aufladungen vor Ort via Kreditkarte oder Kartenzahlung sind zahlreiche Personen skeptisch. Mit Mühen werden die geltenden Regeln zwar sicherlich transparenter, doch oftmals wird sich lieber auf sicherem Terrain bewegt.

Dies funktioniert zum Beispiel mit der Guthaben.de App, die einen Übertrag von Geldbeträgen auf ein deutsches Handys aus jeder Ecke dieser Erde möglich macht. Und da das Handy nur mit einem ausgewählten Betrag bestückt wird, ist keinerlei Kostenfalle durch Dritte möglich! Natürlich könnt ihr die App nicht nur im Google Play Store, sondern auch im Apple App Store herunterladen.