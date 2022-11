Anfang November veröffentlichte Apple eine unangenehme Nachricht für Investoren und Verbraucher. Das Unternehmen warnte davor, dass die anhaltenden COVID-19-Beschränkungen in China einen großen Einfluss auf die Verfügbarkeit des iPhone 14 Pro (Max) während des Weihnachtsgeschäfts haben werden. Das Unternehmen erklärte, dass die Lockdowns in China bedeuten, dass die Fabriken zur Herstellung der Pro-Modelle „mit deutlich reduzierter Kapazität“ arbeiten. Nun sagt der Analyst Ming-Chi Kuo voraus, dass Apple im vierten Quartal zwischen 15 und 20 Millionen iPhone 14 Pro (Max) weniger ausliefern wird als erwartet.

Produktionsprobleme bei Foxconn

In der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou, China, gab es bereits mehrere Probleme, unter anderem durch Lockdowns und Aufstände der Arbeiter. Die Probleme in der Fabrik sind nun so groß, dass Ming-Chi Kuo seine Lieferprognose um 20 % gesenkt hat.

Laut Kuo wurde die Produktion in der größten iPhone-Fabrik, durch die Proteste der Arbeiter stark verringert, was zu einer Senkung auf 70 bis 75 Millionen Einheiten führte, die im vierten Quartal 2022 ausgeliefert werden sollen. Im Vergleich dazu liegt der Marktkonsens bei 80 bis 85 Millionen Stück. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung in der Fabrik lag im November bei nur 20 %, so Kuo weiter. Es wird jedoch erwartet, dass sie sich im Dezember auf 30 bis 40 % verbessert.

Um die Probleme zu verringern, haben die Auftragsfertiger Pegatron und Luxshare ICT etwa 10 % der iPhone 14 Pro (Max) Bestellungen von Foxconn übernommen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Massenauslieferungen von den beiden Unternehmen frühestens Ende Dezember erfolgen werden.

Kuo geht davon aus, dass es aufgrund der Herausforderungen in der iPhone-Lieferkette Abwärtsrisiken für den Umsatz und den Gewinn pro Aktie in diesem Quartal gibt. Der Umsatz aus dem iPhone-Verkauf könnte aufgrund der geringeren Verkäufe der hochpreisigen Pro-Modelle deutlich unter dem Marktkonsens liegen. Kuo prognostiziert, dass der iPhone-Umsatz um „20 bis 30 % oder mehr“ zurückgehen könnte.

Was die weiterführenden Auswirkungen der Probleme betrifft, so gehen einige Analysten davon aus, dass die Nachfrage dazu führen wird, dass ein Teil der Verkäufe in das nächste Quartal verschoben wird. Kuo ist hier jedoch pessimistischer und schreibt: