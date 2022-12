Seit mehreren Jahren setzt Apple bei der Fertigung seiner iPhone- und iPad-Chips exklusiv auf TSMC. Mittlerweile kümmert sich der Chip-Hersteller auch um die Mac-SoCs (System on a Chip). Der Bedarf ist somit groß und so sollen die Produktionskapazitäten ausgebaut werden und eine weitere Fabrik in Arizona entstehen. Ursprünglich sollte das Werk mit der Produktion von 5nm-Chips beginnen, sobald es im Jahr 2024 eröffnet wird. Doch nun sieht es so aus, dass TSMC in Arizona auf die Produktion von 4nm-Chips setzen wird.

TSMCs Werk in Arizona wird 4nm-Chips herstellen

Wie Bloombergs Mark Gurman erfahren hat, entschied sich TSMC auf Drängen von Apple und anderen Unternehmen dazu, die neue Fabrik auf den 4nm-Fertigungsprozess auszulegen. Als noch eine 5nm-Fertigung geplant war, hatte TSMC gesagt, dass in der Anlage in Arizona 20.000 Wafer pro Monat hergestellt werden sollen. Die Änderung könnte zu einem Anstieg der Produktionskapazität gegenüber den ursprünglichen Plänen führen. Apple wird etwa ein Drittel der Produktion in Anspruch nehmen.

Die neuen Pläne sollen am kommenden Dienstag in Phoenix offiziell bekannt gegeben werden, wobei US-Präsident Joe Biden, Handelsministerin Gina Raimondo und Apple-CEO Tim Cook sowie AMD-CEO Lisa Su und Nvidia-CEO Jensen Huang bei der Verkündung anwesend sein werden.

Zusätzlich zu der 4nm-Produktionsanlage wird TSMC Berichten zufolge offiziell Pläne für eine zweite Phase bekannt geben, die eine angrenzende Anlage einschließt, in der noch fortschrittlichere 3nm-Chips hergestellt werden sollen – eine Entwicklung, die bereits letzte Woche von TSMC-Mitbegründer Morris Chang angedeutet wurde.

Die neuesten Chips von Apple werden faktisch im 5nm-Verfahren hergestellt. Experten haben schon zum Start des iPhone 14 darauf hingewiesen, dass Apple den A16-Chip gerne als 4nm-Chip bezeichnet, während TSMC von einem verbesserten 5nm-Prozess spricht. Einig sind sich alle, dass die Umstellung auf fortschrittlichere Verfahren zu Verbesserungen bei Leistung und Energieeffizienz führen wird.

Apple wird bei seinen Chips früher oder später auf den 3nm-Fertigungsprozess umsteigen. Zuletzt wurde gemutmaßt, dass dies entweder beim M2 Pro oder beim M3 der Fall sein wird. Zumindest heißt es, dass der M3 für Macs als auch der A17 für das iPhone 15 Pro mit dem 3nm-Prozess von TSMC gefertigt werden soll.