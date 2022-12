Tim Cook hat die langjährige Partnerschaft zwischen Sony und Apple gewürdigt, in deren Rahmen Sony über ein Jahrzehnt lang modernste Kamerasensoren für die verschiedenen iPhone-Modelle entwickelt hat. So dankte Apples CEO in einem Tweet, den er während seines Besuchs der Sony-Entwicklungseinrichtung machte, für die „Entwicklung der weltweit führenden Kamerasensoren des iPhone“.

Apple gibt in der Regel nicht die Hersteller der Hardware-Komponenten bekannt, die das Unternehmen in seinen iPhones einsetzt, aber die Verwendung von Sony-Kamerahardware ist Beobachtern der Lieferkette schon lange bekannt. Apple setzt bereits seit dem iPhone 6 auf Sony-Hardware für die Kameras.

Tim Cooks jüngster Tweet deutet darauf hin, dass Apples Partnerschaft mit Sony weiterhin stark ist. Zudem lassen entsprechende Gerüchte vermuten, dass Sonys Beitrag für zukünftige Apple-Produkte groß sein wird. Einem vorangegangenen Bericht zufolge werden die iPhone 15 Modelle des nächsten Jahres mit Bildsensoren von Sony ausgestattet sein. Die Sensoren sollen dem neuesten Stand der Technik entsprechen und die Qualität nochmals merklich steigern.

Im Vergleich zu Standardsensoren verdoppelt der neue Bildsensor von Sony das Sättigungssignal in jedem Pixel und kann so mehr Licht einfangen, um Unter- und Überbelichtungen zu vermeiden. So soll der Sensor in der Lage sein, das Gesicht einer Person auch bei starkem Gegenlicht besser zu fotografieren.

Zudem arbeitet Apple an einem Periskop-Teleobjektiv, das die optischen Zoom-Fähigkeiten des iPhone 15 Pro verbessern und einen bis zu 10-fachen optischen Zoom ermöglichen soll, um mit einigen auf dem Markt befindlichen Android-Smartphones gleichzuziehen oder diese zu überholen. Bei einer Periskop-Kamera wird das einfallende Licht auf mehrere interne Linsen in einem Winkel von 90 Grad zum Kamerasensor reflektiert. Dadurch kann die Länge des Objektivs viel länger sein als bei einem „normalen“ Teleobjektiv.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

