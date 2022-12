Im Laufe der Woche hatte Apple nicht nur die finale Version von iOS 16.2 veröffentlicht, sondern gleichzeitig auch „Notruf SOS über Satellit“ in vier weiteren Ländern gestartet. Im kommenden Jahr wird Apple den Sicherheitsdienst in weiteren Länden einführen.

„Notruf SOS über Satellit“ startet nächste Jahr in weiteren Ländern [iPhone 14]

Die USA und Kanada machten vor wenigen Wochen den Anfang, im Laufe dieser Woche folgten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland. Die Rede ist von „Notruf SOS über Satellit“. Diesen Sicherheitsdienst führt Apple nach und nach ein. In sechs Ländern kann dieser bereits eingesetzt werden. Dies gilt übrigens auch für international Reisende, die ein Land oder eine Region besuchen, in denen „Notfall SOS via Satellit“ verfügbar ist. Sie können die Funktion während ihres Besuchs nutzen, es sei denn, sie haben ihr Telefon in Festlandchina, Hongkong oder Macau gekauft. „Notruf SOS via Satellit“ wird nicht für iPhone-Modelle angeboten, die in Festlandchina, Hongkong oder Macau gekauft wurden.

Im Rahmen der begleitenden Pressemitteilung hat Apple bereits bestätigt, dass der Service im kommenden Jahr in weiteren Ländern eingeführt wird. Allerdings sind die Verantwortlichen noch nicht darauf eingegangen, welche Länder und Regionen das sein werden.

Die innovative Technologie, die für alle iPhone 14 Modelle verfügbar ist, ermöglicht es euch, auch außerhalb der Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung Nachrichten an Notdienste zu senden. Darüber hinaus können Anwender, die Freunde und Familie über ihren Aufenthaltsort informieren möchten, während sie außerhalb des Netzes unterwegs sind, ab sofort die App „Wo ist?“ öffnen und ihren Standort per Satellit mitteilen.

An dieser Stell möchten wir euch noch auf das Apple Support Dokument #HT213426 hinweisen. Mit diesem geht Apple noch einmal konkret auf die Funktionsweise von „Notruf SOS über Satellit“ ein. Übrigens: Auch die ersten Meldungen aus dem wahren Leben sind bereits aufgetaucht, wie „Notruf SOS über Satellit“ im Ernstfall zur Rettung beigetragen hat.