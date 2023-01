Im Herbst letzen Jahres verzichtetet Apple auf die Ankündigung neuer Macs. Die letzten neuen Macs stammen aus Juni 2022. Damals präsentierte Apple ein neues MacBook Air sowie ein neues 13 Zoll MacBook Air – jeweils mit M2-Chip. Seitdem ist es innerhalb der Mac-Familie ruhig geworden. Dies könnte sich schlagartig im Laufe dieser – genauer gesagt am morgigen Dienstag – ändern.

Gerücht: Apple kündigt morgen neue Macs an

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Apple neue Macs vorstellen wird. Grundsätzlich dürften mehrere neue Modelle in der Pipeline sein, die mehr oder weniger kurz vor ihrer Ankündigung stehen. In erster Linie fallen uns neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro, ein neuer Mac mini sowie ein Mac Pro mit Apple Silicon ein.

Am heutigen Tag meldet sich Leaker Jon Prosser per Twitter zu Wort. Dieser hat in der Vergangenheit bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. Gleichzeitig lag er mit seinen Vorhersagen allerdings auch das ein oder andere Mal voll daneben. Prosser verweist auf den Apple Newsroom, den man am morgigen Tag genau im Auge behalten sollte.

In der Vergangenheit nutzte Apple mehrfach den Newsroom, um per Pressemitteilung Neuheiten anzukündigen. Im Oktober letzten Jahres war dies beispielsweise beim iPad und iPad Pro der Fall. Morgen könnte Apple erneut auf eine Pressemitteilung zur Ankündigung neuer Produkte setzen. Für gewöhnlich bedient sich Apple dabei einem Zeitfenster zwischen 14 Uhr und 17 Uhr.

Zu Produktneuheiten passen übrigens Gerüchte, dass Apple noch in dieser Woche mit Produkt-Briefings für Pressevertreter startet. So könnte Apple morgen neue Macs vorstellen und kurz darauf Testgeräte ausgewählten Medienvertretern, YouTubern, Influencern etc. zur Verfügung stellen, damit diese Anfang kommender Woche ihre Reviews online stellen können.

Ehrlicherweise hatte wir so früh im neuen Jahr nicht mit neuen Macs gerechnet. Allerdings scheinen die Informationen so konkret zu sein, dass tatsächlich morgen mit einer Ankündigung zu rechnen ist. Denkbar sind – wie eingangs erwähnt – neue 14 Zoll MacBook und 16 Zoll MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max, ein Mac mini mit M2 Pro sowie ein Mac Pro mit M2 Ultra (oder ähnlicher Bezeichnung).