Vier Monate nach der Veröffentlichung von iOS 16 berichten einige iPhone-Besitzer weiterhin von einer Vielzahl von Fehlern. Laut den Nutzern sind die Probleme weitreichend, einschließlich Störungen bei der Spotlight-Suche, der Tastatur, die in Apps nicht angezeigt wird, übermäßigem Akkuverbrauch, dem Einfrieren der Kamera-App, Problemen mit dem Fokus-Modus, nicht funktionierendem HomeKit-Zubehör und mehr.

In den Weiten der sozialen Medien melden sich immer noch iPhone-Nutzer, die mit iOS 16 eine ungewöhnliche Menge an Fehlern und schlechter Systemleistung erleben. Daran konnte selbst das jüngste iOS 16.2 Update nichts ändern. Streng genommen hat iOS 16.2 sogar neue Fehler mit sich gebracht.

Auf Reddit berichten beispielsweise Nutzer, dass Apps nach dem Öffnen einfrieren oder während der Nutzung komplett abstürzen können:

Es gibt auch Berichte über anhaltende Problemen mit der Home-App nach dem iOS 16.2 Update. Eine neue Funktion des Updates war eine Überarbeitung der Architektur der Home-App. Apple hatte die neue Architektur im Juni angekündigt und eine schnellere und zuverlässigere HomeKit-Leistung in Aussicht gestellt. Nach der Veröffentlichung der neuen App meldeten Anwender jedoch Probleme mit nicht funktionierendem Zubehör, was Apple dazu zwang, das Update zurückzuziehen. Das Unternehmen hat die HomeKit-Probleme sogar in eine interne Service-Datenbank aufgenommen, in der verbreitete und erhebliche Probleme gesammelt werden.

Die Nutzerberichte legen nahe, dass die Probleme nicht auf ein bestimmtes iPhone-Modell beschränkt sind. iOS 16 wird ab dem iPhone 8 unterstützt. Selbst bei den neuesten High-End-iPhones, dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, treten Probleme auf.

My iPhone 14 pro max is far the buggiest iPhone I’ve used in a LONG time.

-Camera freezes

-Keyboard haptic/sounds randomly change

– keyboard is slow when on WhatsApp calls

– battery getting worse

Is it just me?? (iOS 16.2)

— The Tech Chap (@TheTechChap) January 14, 2023