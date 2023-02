Twitter hat eine Funktion für längere Tweets eingeführt, die es Twitter Blue Abonnenten in den USA ermöglicht, bis zu 4.000 Zeichen auf einmal zu posten. Überlängen-Tweets erhalten in der Timeline die Schaltfläche „Mehr anzeigen“, damit die zusätzlichen Zeichen nicht zu viel Platz einnehmen.

Twitter ist als Mikroblogging-Dienst bekannt geworden. Das „Mikro“ bezieht sich auf die relativ stark eingeschränkte Anzahl an Zeichen, die in einem Tweet genutzt werden können. Auch wenn sich die Anzahl der möglichen Zeichen im Laufe der Zeit vergrößert hat, so war Twitter bisher doch ein Dienst, der in der Regel mit seinen 280 Zeichen auf den Punkt kommt, wenn nicht gerade ein Twitter-Thread zum Einsatz kommt.

Twitter Blue Abonnenten können jetzt ohne Umwege bei Bedarf eine Kurzgeschichte teilen oder ihren Gedanken einen weiten Auslauf gönnen. So gibt der Twitter Blue Account bekannt, dass das Netzwerk das Limit an Zeichen, die in einem Tweet untergebracht werden können, für die Premium-Kunden auf 4.000 erhöht.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we’re introducing longer Tweets! you’re gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023