Über drei Jahre ist es mittlerweile her, dass die ersten Gerüchte aufkamen, dass Apple Interesse an „Extrapolations“ hat. Vor zwei Jahren gab es dann die offizielle Bestätigung und nun wird es langsam ernst. Bevor die neue Serie zum Klimawandel am 17. März auf Apple TV+ startet, gibt es nun den offiziellen Trailer.

Offizieller Trailer ist da: „Extrapolations“ startet am 17. März

Apple TV+ hat den Trailer für das mit Spannung erwartete, mit Stars gespickte Drama „Extrapolations“ von Autor, Regisseur und ausführendem Produzenten Scott Z. Burns („Contagion“, „An Inconvenient Truth“, „The Report“) veröffentlicht. „Extrapolations“ wird über eine Staffel von acht miteinander verbundenen Episoden erzählt und von Michael Ellenbergs Media Res produziert.

Der Startschuss zu „Extrapolations“ fällt am 17. März 2023 mit den ersten drei Episoden. Anschließend folgen immer freitags bis zum 21. April 2023 neue Folgen.

„Extrapolations“ ist eine aufregende limitierte Serie, die eine nahe Zukunft vorstellt, in der die chaotischen Auswirkungen des Klimawandels in unser tägliches Leben eingebettet sind. Acht miteinander verwobene Geschichten über Liebe, Arbeit, Glauben und Familie aus der ganzen Welt werden die intimen, lebensverändernden Entscheidungen untersuchen, die getroffen werden müssen, wenn sich der Planet schneller verändert als die Bevölkerung. Jede Geschichte ist anders, aber der Kampf um unsere Zukunft ist universell. Sind wir mutig genug, die Lösung für unser eigenes Verderben zu werden, bevor es zu spät ist?

Die Hauptdarsteller der Serie sind (in der Reihenfolge ihres Erscheinens) Yara Shahidi, Kit Harington, Daveed Diggs, Matthew Rhys, Heather Graham, Sienna Miller, Tahar Rahim, Meryl Streep, David Schwimmer, Neska Rose, Judd Hirsch, Cherry Jones, Edward Norton, Michael Gandolfini , Indira Varma, Diane Lane, Adarsh Gourav, Gaz Choudhry, Keri Russell, Gemma Chan, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Hari Nef, Eiza González, Tobey Maguire, Ben Harper, Murray Bartlett und MaameYaa Boafo.