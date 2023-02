Nach einer beträchtlichen Anzahl von heiß diskutierten Änderungen bei Twitter, fragte CEO Elon Musk Ende letzten Jahres, ob er die Kontrolle über das Unternehmen behalten soll. Das Internet stimmte für seine Absetzung. Nun sagt der Chef-Twitterer, dass er plant, bis Ende des Jahres einen anderen CEO zu finden.

„Startup im Rückwärtsgang“

Wie Bloomberg berichtet, war der Tesla/SpaceX/Twitter-CEO virtuell auf dem World Government Summit anwesend, der derzeit in Dubai abgehalten wird. In einem Interview mit Musk sprach der CEO über seine Nachfolgeregelung bei dem Social-Media-Unternehmen und sagte, dass er hofft, die Zügel bis Ende 2023 an jemand anderen übergeben zu können.

Musk erklärte, dass Twitter als Organisation bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich „stabil“ sein wird, und er glaubt, dass zu diesem Zeitpunkt jemand bereit sein wird, seine Nachfolge als CEO des Unternehmens anzutreten.

„Ich muss die Organisation stabilisieren und sicherstellen, dass sie sich in einer finanziell gesunden Lage befindet und der Produktplan klar definiert ist“, sagte Musk im Rahmen des World Government Summit. „Ich schätze, dass gegen Ende dieses Jahres ein guter Zeitpunkt sein wird, um jemanden zu finden, der das Unternehmen leitet. Ich denke, dass es gegen Ende dieses Jahres in einem stabilen Zustand sein sollte.“

Musk beschrieb den aktuellen Zustand des Unternehmens als „immer noch eine Art Startup im Rückwärtsgang“ und dass noch viel Arbeit nötig sei, um Twitter in eine „stabile Position“ zu bringen. Der CEO ist wegen seines Umgangs mit dem Unternehmen und der Tatsache, dass er seine Zeit zwischen Twitter sowie Tesla und SpaceX aufteilt, zunehmend in die Kritik geraten.

Twitter hat in der Tat einige turbulente Monate hinter sich. Seitdem Musk erstmals zu verstehen gegeben hatte, dass er Interesse an der Übernahme von Twitter hat, ist der Mikroblogging-Dienst mit den verschiedensten Themen in aller Munde. Seit Oktober 2022 ist Musk der CEO des Unternehmens und sorgt bei der Gelegenheit für einige Turbulenzen. Neben massiven Entlassungen führte unter anderem auch die Überarbeitung von Twitter Blue zu Unruhen im Unternehmen und bei der Nutzerschaft.

Angesprochen auf die Kritik reagierte Musk mit den Worten: