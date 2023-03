Apple möchte seinen internationalen Vertrieb anpassen, um eine verstärkte Aufmerksamkeit auf Indien zu lenken. Augenscheinlich sehen die Apple Manager weiterhin ein riesiges Wachstumspotential in Indien, welches stärker ausgenutzt werden soll.

Fokus auf Indien: Apple richtet internationalen Vertrieb neu aus

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Indien eine eigene Vertriebsregion innerhalb von Apple werden soll. Dies würde dem Land eine „erhöhte Bedeutung“ innerhalb des Unternehmens zukommen lassen. Indien hat bei Apple in den letzten Jahren aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Apple-Produkten an Bedeutung gewonnen. Obwohl die meisten Menschen in Indien Android-Geräte verwenden, ist es der zweitgrößte Smartphone-Markt der Welt und Apple sieht das Potenzial, mit erschwinglicheren Produktoptionen Fuß zu fassen.

Apple Plan sieht es vor, Indien nach dem Ausscheiden von Hughes Asseman, dem für Indien, den Nahen Osten, den Mittelmeerraum, Osteuropa und Afrika zuständigen Vizepräsidenten, eine eigene Vertriebsregion zukommen zu lassen. Ashish Chowdhary wird Head of India und berichtet direkt an Apples Head of Product Sales.

Ein weiteres Anzeichen, dass Apple Indien die höhere Bedeutung zukommen lassen, ist die Tatsache, dass immer mehr Apple Produkte in Indien gefertigt werden. Auf diese Art und Weise wird man unabhängiger von China und stärkt gleichzeitig Indien. Zuletzt hatte Apples Fertigungspartner Foxconn 500 Millionen in eine Fabrik in Indien investiert. Parallel dazu arbeitet Apple an der Eröffnung erster Apple eigener Stores in dem Land.