Apple hat in der Nacht zu heute die Weltpremiere von „Ted Lasso – Staffel 3“ auf dem roten Teppich in Los Angeles gefeiert. Neben den Hauptdarstellern waren unter anderem Apple CEO Tim Cook sowie das neue iPhone 14 in Gelb mit von der Partie.

Apple TV feiert Weltpremiere zu „Ted Lasso – Staffel 3“

Langsam aber sicher fährt Apple die Marketingmaßnahmen zu „Ted Lasso – Staffel 3“ weiter hoch. Nachdem wir euch erst gestern auf die neue Today at Apple Session „glauben“ aufmerksam gemacht haben, möchten wir euch nun auf die Weltpremiere auf dem roten Teppich aufmerksam machen.

Apple TV+ feierte kürzlich im Regency Village Theatre in Los Angeles die Weltpremiere der dritten Staffel von „Ted Lasso“. Nachdem die ersten beiden Staffeln jeweils einen Emmy-Award gewonnen haben, wird die dritte Staffel von „Ted Lasso“ am 15. März 2023 mit seiner ersten Folge auf Apple TV+ Premiere feiern. Anschließend folgen immer mittwochs neue Episoden.

Zu den Teilnehmern auf dem roten Teppich gehörten die Darsteller Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance und Juno Temple sowie die ausführenden Produzenten Bill Lawrence , Jeff Ingold, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee und Liza Katzer. Aber auch Apple CEO Tim Cook ließ es sich nicht nehmen, an dem Event teilnehmen. Wenn man auf den Fotos genau hinguckt, ist auch das neue iPhone 14 in Gelb mit von der Partie, welches Apple Anfang dieser Woche angekündigt hatte.

In der 12-teiligen dritten Staffel von „Ted Lasso“ wird der neu aufgestiegene AFC Richmond lächerlich gemacht, da Medienprognosen ihn weithin als Letzten in der Premier League bezeichnen und Nate (Nick Mohammed), der jetzt als „Wunderkind“ gefeiert wird, gewechselt ist, um für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United zu arbeiten. Nach Nates umstrittenem Abschied von Richmond tritt Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als Co-Trainer auf. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck bei der Arbeit fertig werden muss, kämpft er zu Hause weiter mit seinen eigenen persönlichen Problemen. Rebecca (Hannah Waddingham) konzentriert sich darauf, Rupert zu besiegen, und Keeley (Juno Temple) navigiert sich als Boss ihrer eigenen PR herum Agentur. Die Dinge scheinen sowohl auf als auch neben dem Platz auseinanderzufallen, aber Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben.