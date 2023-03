Erst gestern haben wir euch darüber informiert, dass WhatsApp Optimierungen für Gruppen angekündigt hat. WhatsApp möchte Gruppen übersichtlicher für Admins zu machen und die Navigation für alle zu vereinfachen. Nun kündigt sich die nächste kleine Anpassung an.

WhatsApp: Umfragen können zukünftig auf eine Antwortmöglichkeit begrenzt werden

Ihr erinnert euch? Vor ein paar Wochen hat WhatsApp eine Umfragefunktion in seinen Messenger implementiert. Bis dato waren Mehrfachantworten möglich.

Seit Kurzem steht WhatsApp in der Betaversion 23.6.0.72 für Tester zur Verfügung, so WABetaInfo. Mit dieser Version haben Ersteller einer Umfrage die Möglichkeit, Mehrfachantworten auszuschließen und die Umfrage auf eine Antwortmöglichkeit zu begrenzen. So ist der Nutzer „gezwungen“ sich für eine Antwortmöglichkeit zu entscheiden.

Diese Neuerung ist durchaus hilfreich, um Umfrageergebnisse genauer zu machen. Darüber hinaus ist dies sogar in den Fällen nützlich, in denen nur eine Antwort erforderlich ist. Wenn Benutzer nur eine Option auswählen müssen, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich an der Umfrage beteiligen und gründlicher über ihre Wahl nachdenken.