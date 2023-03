TSMC hat die Türen so einem seiner Werke geöffnet und so Virginia Heffernan von Wired einen seltenen Einblick in das Unternehmen gewährt, welches Jahr für Jahr Millionen iPhone-Chips produziert.

TSMC gibt seltenen Einblick in iPhone-Chip-Produktion

TSMC ist für gewöhnlich ein sehr verschlossenen Unternehmen. Es produziert die „wertvollsten Vermögenswerte der Welt“. Die Rede ist von Halbleiter. Auch Apple gehört zu den Kunden von TSMC und lässt in den TSMC-Fabriken unter anderem seine A-Chips für das iPhone produzieren.

Virginia Heffernan von Wired hatte die Möglichkeit, persönlich eine TSMC-Fabrik zu besuchen. Die Reise selbst sowie der Besuch wurden dokumentiert, so dass wir einige interessante Einblicke erhalten. Laut Heffernan, schneidet und ätzt eine der 13 TSMC-Fabriken eine Trillion Transistoren für Apple. Bei dieser speziellen Fabrik handelt es sich um Fab 18 in Tainan.

TSMC ist mit seinen 20.000 Technikern, die rund ein Drittel der Belegschaft ausmachen, ein beliebter Arbeitgeber. Das Anfangsgehalt für einen Ingenieur entspricht etwa 5.400 Dollar pro Monat – an einem Ort, an dem die Miete etwa 450 US-Dollar für ein Ein-Zimmer beträgt. Heffernan traf sich während ihres Besuchs mit dem TSMC-Vorsitzenden Mark Liu. Sie diskutierten über das Unternehmen und warum Religion ein gemeinsamer Aspekt unter den Mitarbeitern ist.

Heffernan gab zu verstehen, dass TSMC-Ingenieure amerikanische Ingenieure als „Babys“ betrachten, die geistig nicht in der Lage sind, eine hochmoderne Fabrik zu führen. Dies war eine Reaktion darauf, dass Amerikaner während einer Trainingseinheit im Ausland auf die Bedingungen des Werks reagierten und es als „Sweatshops“ bezeichneten.

Allgemein wird damit gerechnet, dass TSMC ein Werk in Arizona eröffnet, nachdem es 40 Milliarden Dollar investiert hat, um die Fertigung in den USA zu verlagern. Sobald die Fabrik in Betrieb ist, wird Apple zu den ersten Kunden für in den USA hergestellte Chips gehören. Die vollständige Berichterstattung findet ihr hier.