Apples AirTags haben sich bereits in vielen Situationen als sehr praktisch erwiesen, sei es bei der Suche nach den eigenen Schlüsseln, der Verfolgung eines Raubverdächtigen oder beim Aufspüren eines Weihnachtsdeko-Diebs. Eher ungewöhnlich, aber ebenfalls effektiv, war ein Einsatz bei der United States Drug Enforcement Agency (DEA). Wie aus einem Durchsuchungsbefehl hervorgeht, nutzte die Behörde einen AirTag, um illegale Utensilien zur Drogenherstellung zu verfolgen.

AirTag wird ein kleiner DEA-Agent

US-Grenzbeamte fingen im Mai 2022 zwei Pakete aus China ab, die eine Pillenpresse und Pillenfarbstoffe enthielten. Sie vermuteten, dass die Ausrüstung für einen Drogenhändler bestimmt war und informierten die DEA. Die Behörde entschied sich dafür, einen AirTag in das Paket zu kleben, um dessen Weg zu verfolgen, was offenbar das erste Mal war, dass ein AirTag auf diese Weise eingesetzt wurde.

Wie Forbes berichtet, enthielt der zugehörige Durchsuchungsbefehl keine Einzelheiten darüber, warum sich die DEA für einen AirTag und nicht für eine andere Art von GPS-basiertem Ortungsgerät entschieden hat. Ein pensionierter Kriminalbeamter, der mit Forbes sprach, spekulierte, dass die DEA einen AirTag verwendet haben könnte, weil er eine zuverlässigere Verbindung als andere Geräte bietet, oder weil die der Polizei zur Verfügung stehenden GPS-Geräte in der Vergangenheit versagt haben.

Zu beachten ist bei der Aktion, dass Apple ein heimliches Tracking verhindern will, hauptsächlich wegen des Stalking-Risikos. Standardmäßig sendet iOS eine Warnung, wenn ein unbekannter AirTag in der Nähe des Benutzers entdeckt wird. Dadurch wird darauf aufmerksam gemacht, dass jemand euren Standort verfolgen könnte. Damit hätte die Ermittlung auch misslingen können, wenn der Empfänger ein iPhone gehabt hätte. In diesem Fall waren die Fahnder jedoch erfolgreich. Der Empfänger des Pakets wurde letztlich nicht vor einem Bundesgericht angeklagt, aber er wurde vom Bundesstaat Massachusetts, in dem das Paket zugestellt wurde, angeklagt.