Kurz vor dem Wochenende ist Ming Chi Kuo ein wenig redselig. So hatten wir euch im Laufe des Vormittags bereits auf einen Tweet aufmerksam gemacht, mit dem der Analyst davon spricht, dass Apple bei der iPhone 15 Familie einen neuen Näherungssensor verbaut. Nun äußert er sich zu Veränderungen bei den AirPods Pro 2 bzw. beim zugehörigen Case.

Im Herbst letzten Jahres brachte Apple die AirPods Pro 2 mit MagSafe-Ladecase mit Lighting-Anschluss auf den Markt (hier unser Test zu den AirPods Pro 2). Für Herbst dieses Jahres wird eine überarbeitete Version der der AirPods Pro 2 erwartet. Allerdings wird die Neuerung nicht bei den Kopfhörern selbst, sondern im begleitenden Ladecase liegen. Bei diesem wird Apple auf einen USB-C Anschluss anstatt Lightning setzen. Bereits vor Monaten hatte Kuo angedeutet, dass Apple nach und nach sein Zubehör auf USB-C umstellen wird.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.

我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW

