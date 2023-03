Wie wir vor kurzem berichtet haben, ist Apple-CEO Tim Cook dieses Wochenende in China, um an mehreren Veranstaltungen teilzunehmen, darunter das „China Development Forum“. Die Financial Times befasst sich nun mit Cooks Besuch und den Einzelheiten seiner Ansprache auf der Veranstaltung.

Tim Cook lobt Chinas Lieferkette

Tim Cook besuchte China zum ersten Mal seit dem Beginn der Pandemie und nutzte die Gelegenheit, um einen wichtigen Jahrestag zwischen Apple und dem Land zu feiern. In seiner Rede auf dem „China Development Forum“ äußerte sich Cook positiv über das 30-jährige Bestehen von Apple in dem Land.

„Wir könnten nicht aufgeregter sein. Apple und China sind zusammen gewachsen, und so ist dies eine symbiotische Beziehung. Wir könnten nicht begeisterter sein,“ sagte Cook.

Cook bezieht sich auf das umfangreiche Lieferkettensystem in China, das er über Jahrzehnte hinweg für den iPhone-Hersteller mit aufgebaut hat. Auch wenn es in jüngster Zeit Hürden gab, wie z. B. die Probleme in der Fabrik in Zhengzhou, und Diskussionen darüber, dass Apple versucht, die Arbeit auf andere Standorte zu verteilen, verlässt sich Apple immer noch in hohem Maße auf chinesische Arbeitskräfte.

In seiner Rede verwies Cook auch auf die zahlreichen Apple Stores und das Entwickler-Ökosystem im Land. Bei der Gelegenheit lobte Cook zudem das Innovationstempo in China. “Innovation entwickelt sich in China rasant, und ich glaube, sie wird sich weiter beschleunigen“, sagte er.

Schließlich sprach Cook über Bildung und die „Notwendigkeit, dass junge Menschen das Programmieren und kritische Denken lernen“. Er kündigte auch an, dass Apple plant, die Ausgaben für sein Bildungsprogramm in China auf 100 Millionen Yuan (ca. 13,5 Millionen Euro) zu erhöhen.