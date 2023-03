WhatsApp arbeitet im Hintergrund an einer Vielzahl kleinerer und größerer Neuerungen. Unter anderem testet der Messenger eine Funktion zum Stummschalten unbekannter Anrufer, Gruppen mit Verfallsdatum sowie die Begrenzung von Umfragen auf eine Antwortmöglichkeit. Nun zeigt sich die nächste Neuerung am Horizont. WhatsApp arbeitet an der Möglichkeit, kurze Video-Botschaften zu verschicken.

WhatsApp arbeitet an Video-Kurznachrichten-Funktion

WhatsApp bietet euch bereits mehrere Möglichkeiten der Kommunikation an. Ihr könnt klassische Textnachrichten verschicken. Fotos und Videos übermitteln und Sprach- und Video-Telefonate führen. Aktuell arbeitet WhatsApp an der Möglichkeit, kurze Video-Nachrichten an Freunde und Bekannte zu verschicken.

Die bevorstehende Neuerung geht aus der neuen WhatsApp Beta 23.6.0.73 hervor, die der Messenger über das TestFlight Beta-Programm verteilt. Die Funktion ist zwar noch nicht in der Beta-Version offiziell freigeschaltet, WABetaInfo konnte diese jedoch aktivieren und ausprobieren. Im Prinzip funktioniert das Ganze so wie bei den kurzen Videobotschaften in Telegram.

Das Versenden von Videonachrichten auf WhatsApp wird so einfach sein wie das Versenden von Audionachrichten. Anwender werden einfach eine Taste antippen und gedrückt halten können, um ein Video von bis zu 60 Sekunden aufzunehmen. Sobald das Video gesendet wurde, wird es im Chat in einem kreisförmigen Format angezeigt und automatisch abgespielt. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass diese kurzen Videonachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt sind und nicht gespeichert oder weitergeleitet werden können – Screenshots sind jedoch erlaubt.

Die Funktion erleichtert es euch, euch besser auszudrücken. Um Missverständnisse zu vermeiden, kann es manchmal hilfreich sein, ein kurzes Video zu verschicken, bei dem auch Mimik und Gestik enthalten sind. Wann die Neuerung allerdings für Jedermann aktiviert wird, ist unbekannt.