Es gibt kaum ein Apple-Produkt, welches länger als das sagenumwobene Apple Car durch die Gerüchteküche geistert. Das mag daran liegen, dass sich das auf „Project Titan“ getaufte Vorhaben in den letzten Jahren mehrfach verändert haben soll. Dies hat dazu geführt, dass es sehr schwer ist, sich ein Bild davon zu machen, woran Apple tatsächlich arbeitet. Das hindert jedoch die Gerüchteküche nicht daran, alle Informationshappen aufzuspüren. Hierzu gehört auch die jüngste Meldung von Economic Daily News, in der es heißt, dass Apple LiDAR-Sensoren von dem Zulieferer Wenmao für sein Fahrsystem verwenden will. Zudem könnte Foxconn und Siemens eine wichtige Rolle bei Apples ersten Fahrzeug-Projekt spielen.

LiDAR-Sensoren für das Apple Car

Ursprünglich wollte Apple angeblich ein selbstfahrendes Auto ohne Lenkrad oder Pedale entwickeln. Das Design des Autos sollte vier nach innen gerichtete Sitze aufweisen, damit die Passagiere miteinander sprechen können. In den letzten Monaten stellte sich jedoch heraus, dass ein solcher Plan zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisierbar ist. Das nun angestrebte Fahrzeug soll zwar über geführte Fahrfunktionen verfügen, jedoch nicht in der Lage sein, jederzeit völlig selbstständig zu fahren.

Das Fahrzeug wird laut vorangegangenen Berichten mit einem von Apple entwickelten Prozessor ausgestattet sein, der die KI-Funktionen steuert, ähnlich wie beim Mac, iPhone und iPad. Der Chip entspricht angeblich vier der leistungsstärksten Mac-Chips und ist nahezu serienreif. Zum Chip gehören auch eine Reihe von Kameras und LiDAR-Sensoren, die dem Auto Positionsdaten, Fahrspurdaten und Orientierungsdaten liefern können.

Während es nur wenige weiterführende Informationen zum Apple Car gibt, will Economic Daily News erfahren haben, dass die erwähnten LiDAR-Sensoren von dem chinesischen Anbieter Wenmao geliefert werden. Der Zulieferer versorgt Apple bereits mit LiDAR-Technologie für das iPhone und das iPad Pro.

Auch wenn das Unternehmen einige Zeit brauchen könnte, um Kapazitäten für LiDAR-Sensoren in Automobilqualität aufzubauen, könnten die Qualität von Wenmao und die bestehenden Beziehungen zu Apple eine Partnerschaft wahrscheinlich machen. Es wäre für Apple nicht untypisch, wenn das Unternehmen langfristige Lieferkettenpartner wie Wenmao bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses auswählt.

Foxconn könnte mit Siemens für das Apple Car kooperieren

In einem weiteren Bericht heißt es derweil, dass die Zusammenarbeit des Zulieferers Foxconn mit dem deutschen Industriekonzern Siemens bei der Herstellung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme mit Apples Automobilstrategie in Einklang stehen könnte.

Foxconn wurde bereits mehrfach als Apples potenzieller Partner für ein autonomes Fahrzeug-Projekt gehandelt. Foxconn ist ein wichtiger Auftragsfertiger für zahlreiche Apple-Produkte. Möglicherweise wird sich der Hersteller tatsächlich auch um das Apple Car kümmern. Passend zu dieser Aussicht bestätigte Foxconn bereits im letzten Jahr, dass man ab 2023 Elektrofahrzeuge in Nordamerika bauen will und auf der Suche nach Standorten ist. Bezüglich einer möglichen Kooperation mit Apple wollte das Unternehmen jedoch nichts Spezifisches sagen und bezeichnete Apples Elektrofahrzeug selber noch als ein Gerücht.

Das Geschäft von Foxconn ist im letzten Jahrzehnt mit dem iPhone und dem explosiven Smartphone-Markt stark gewachsen. Da der Smartphone-Markt mittlerweile gesättigt ist, ist das Potenzial für zukünftiges Wachstum minimal. Dies ist ein Hauptgrund, warum sich Foxconn nun auch der Produktion von Elektrofahrzeugen zuwendet. Brancheninsidern zufolge ist eine Auto-Partnerschaft zwischen Apple und Foxconn deutlich wahrscheinlicher, als eine Kooperation zwischen Apple und einem etablierten Autohersteller.