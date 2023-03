Seit gestern Abend steht die Beta 1 zu iOS 16.5 als Download bereit. Eingetragene Entwickler haben seitdem die Möglichkeit, sich die jüngste Beta herunterzuladen und sich mit dem kommenden X.5 Update zu beschäftigen. Nun zeigen sich die ersten Neuerungen, die Apple in iOS 16.5 einfließen lässt.

iOS 16.5 Beta 1: Das ist neu

Seit Anfang dieser Woche steht die finale Version von iOS 16.4 als Download bereit. Einen Tag später folgte die iOS 16.5 Beta 1. Wir hatten bereits in den letzten Tagen gemutmaßt, dass iOS 16.4 das letzte größere Update für iOS 16 sein wird. In der Tat brachte das X.4 Update zahlreiche kleinere und größere Anpassungen mit sich. Apple hat die iOS 16 Entwicklung zwar noch nicht abgeschlossen, die Schritte werden jedoch von Version zu Version kleiner. Im Juni werden wir dann einen ersten Ausblick auf iOS 17 erleben. Dieses Update wird dann vermutlich im September für Jedermann freigegeben. Zwei kleine Neuerungen zeigen sich nun in der iOS 16.5 Beta 1.

Apple News App erhält einen Reiter „Sports“

Apple bietet in vereinzelten Ländern eine Apple News App an. In Deutschland ist diese noch nicht angekommen, so dass die Anpassungen in iOS 16.5 hierzulande zunächst einmal keine Bedeutung haben. Die Apple News App erhält mit iOS 16.5 einen neuen Reiter. Apple hat die Registerkarte „Sports“ in Apple News genau in der Mitte der unteren Navigationsleiste positioniert und sie zwischen Today und News+ auf der linken Seite und Audio und Following auf der rechten Seite platziert. Um Platz für die Registerkarte „Sports“ zu schaffen, hat Apple die Registerkarten „Folgen“ und „Suchen“ zu einer Registerkarte zusammengefasst, so Macrumors.

Der Reiter „Sports“ erleichtert die Auswahl von Lieblingsmannschaften für personalisierte Nachrichten, eine Funktion, die bereits in der vorherigen Version von „Apple News“ ohne eine spezielle Registerkarte verfügbar war. Apple hatte zuletzt einen verstärkten Fokus auf Sportinhalte gelegt. Unter anderem zeigt Apple Spiele der Major League Soccer sowie Major League Baseball. Von daher zeigt sich dieses erhöhte Sport-Engagement nun auch in der Apple News App.

Siri kann die Bildschirmaufnahme starten

Apple arbeitet weiterhin an neuen Funktionen für Siri. Mit der iOS 16.5 Beta 1 erhöhtet ihr eine neue Option, um Bildschirmaufnahme mit dem Apple Sprachassistenten zu starten. Mit dem Befehl „Hey Siri, starte eine Bildschirmaufnahme“ geht es los, so 9to5Mac. Sobald ihr den Befehl erteilt habt, wird der Bildschirm eures iPhones automatisch aufgezeichnet, bis ihr dieses antippt und die Funktion stoppt oder Siri bittet die Aufnahme zu beenden.