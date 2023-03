Apple hat heute die Worldwide Developer Conference 2023 angekündigt. Die jährliche Entwicklerkonferenz findet vom 05. bis 09. Juni statt. Genau wie in den letzten beiden Jahren wird das Event größtenteils als Online-Veranstaltung durchgeführt. Doch es wird auch eine spezielle Veranstaltung im Apple Park geben. Und hier wird vermutlich etwas Großes präsentiert, das vor Ort direkt getestet werden kann. Womöglich verrät uns das diesjährige Artwork zur WWDC, was dies sein könnte.

Apple gibt normalerweise keine Details über die Ankündigungen auf seinen Veranstaltungen im Voraus bekannt, und das war auch dieses Mal nicht anders. Das Unternehmen sagt, dass die WWDC 2023 eine „aufregende Woche der Technologie“ sein wird und dass Entwickler mehr über die „neuesten iOS-, iPadOS-, macOS-, watchOS- und tvOS-Entwicklungen“ erfahren werden.

Aber in der Vergangenheit haben uns einige von Apples speziellen Event-Artworks Hinweise darauf gegeben, was das Unternehmen ankündigen wird. So enthielt beispielsweise das Einladungsbild für das Presse-Event im September 2013 farbige Kreise und auch einige silberne Ringe. Das war eine Anspielung auf die Farben des iPhone 5c und Touch ID des iPhone 5s.

Dieses Mal hat sich Apple für bunte Wellen entschieden, die die WWDC 2023 repräsentieren sollen. Wie der letztjährige Apple Design Award Winner Halide bemerkt hat, sehen die Wellen ähnlich aus wie ein sogenanntes „Pancake Lens Array“, das häufig in Virtual-Reality-Headsets verwendet wird. Das weckt natürlich die Erwartungen, denn es wird gemunkelt, dass Apple auf der Veranstaltung sein erstes Mixed-Reality-Headset vorstellen wird.

Specifically, the WWDC invite resembles what is called a pancake lens array (🥞yum!), which is often used in… VR goggles. pic.twitter.com/TlVhat2cAr

— Halide (@halidecamera) March 29, 2023