Mit „Silo“ steht der nächste Genre-Hit von Apple TV+ vor der Tür. Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die neue Sci-Fi-Serie mit Rebecca Ferguson („Dune“, „Mission: Impossible“) in Auftrag gegeben hat. Wie Apple vor kurzen bekannt gegeben hat, wird die Serie am 05. Mai starten. Um die Werbetrommel zu rühren, hat das Unternehmen jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der definitiv Lust auf mehr macht.

„Silo“ auf Apple TV+

Nachdem Apple bereits im letzten Monat einen Teaser zu „Silo“ veröffentlicht hatte, können wir nun etwas tiefer in die Sci-Fi-Serie tauchen. Das Video zeichnet eine dystopische Zukunftsvision, die der Romanvorlage des Schriftstellers Hugh C. Howey entspringt:

„Silo“ erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren meilentiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einer geliebten Person sucht und auf ein gut behütetes und gefährliches Geheimnis stößt.

Die Apple Original Serie wird von dem Emmy-nominierten Drehbuchautor Graham Yost („Band of Brothers“, „Justified“) erstellt, der auch als Showrunner fungiert. Neben Ferguson sind in der zehnteiligen ersten Staffel unter anderem Tim Robbins, Rashida Jones, Harriet Walter und David Oyelowo zu sehen. Zum Start von „Silo“ am 05. Mai werden die ersten beiden Folgen auf Apple TV+ bereitstehen. Anschließend folgen bis zum 30. Juni 2023 immer freitags neue Episoden.