War Twitter früher noch für seine Kurznachrichten bekannt, lassen sich mittlerweile ganze Aufsätze mit dem (ehemaligen) Mikroblogging-Dienst verfassen – natürlich vorausgesetzt, man gehört zu der zahlenden Kundschaft. Erst im Februar erhöhte Twitter für Blue-Abonnenten das Tweet-Zeichenlimit von 280 auf 4.000-Zeichen. Jetzt legt das Unternehmen nach und führt die 10.000-Zeichen-Tweets ein.

Wie Twitter verkündet, stehen Blue-Abonnenten jetzt eine maximale Tweet-Länge von 10.000 Zeichen zur Verfügung, inklusive Unterstützung für fette und kursive Textformatierung.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.

Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…

— Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023