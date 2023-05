Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die sogenannten AirTags vorgestellt und auf den Markt gebracht hat. Die AirTags sind ein idealer Helfer, um Schlüssel, Rücksäcke, Geldbörsen, Koffer und andere persönliche Gegenstände wiederzufinden (hier unser AirTags Test). Allerdings sind seit dem Verkaufsstarts der AirTags auch Berichte aufgetaucht, in denen die AirTags missbraucht wurden, um Personen zu tracken. Apple hat bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Missbrauch zu verbinden. Nun geht das Ganze einen Schritt weiter. Apple und Google haben bekannt gegeben, dass sie eine Initiative für einen Industriestandard gegen unerwünschtes Tracking anführen.

Wie eingangs erwähnt, können Ortungsgeräte Anwendern helfen, persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Geldbeutel, Gepäckstücke und vieles mehr über Crowdsourcing-Netzwerke zu finden. Sie können jedoch auch für unerwünschtes Tracking von Personen missbraucht werden. Dem Missbrauch möchte man nun einen Riegeln vorschieben.

So heißt es

Neben dem Feedback von Geräteherstellern sind auch Beiträge von verschiedenen Sicherheits- und Interessengruppen in die Entwicklung des Standards einbezogen worden.

„Apple hat AirTag auf den Markt gebracht, um Anwender:innen die Gewissheit zu geben, ihre wichtigsten Gegenstände finden zu können“, sagt Ron Huang, Vice President of Sensing and Connectivity bei Apple. „Wir haben AirTag und das „Wo ist?“-Netzwerk mit einer Reihe von proaktiven Funktionen ausgestattet, um unerwünschtes Tracking zu verhindern — ein Novum in der Branche — und wir arbeiten weiter an Verbesserungen, um sicherzustellen, dass die Technologie wie vorgesehen genutzt wird. Dieser neue Industriestandard baut auf den Schutzmaßnahmen von AirTag auf und ist durch die Zusammenarbeit mit Google ein entscheidender Schritt nach vorn, um unerwünschtes Tracking unter iOS und Android zu bekämpfen.“