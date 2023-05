Seit längerem wird darüber spekuliert, dass Apple an neuen Beats Studio Buds+ arbeitet. Unter anderem hieß es, das diese in einem transparentem Design erhältlich sein werden. Genau dieses Modell ist nun in den USA bei Best Buy gesichtet worden.

Beats Studio Buds+ werden in Kürze vorgestellt

Nachdem die Beats Studio Buds+ zunächst im Programmcode von iOS 16.4 und anschließend in der FCC-Datenbank aufgetaucht sind, zeigte sich in einem weiteren Leak, dass Apple bei den kommenden Kopfhörern unter anderem auf ein transparentes Design setzen wird.

Nun wurden die Beats Studio Buds+ von Ben Geskin bei Best Buy entdeckt. Die Verpackung bestätigt, dass Apple die Kopfhörer in einem transparentem Design anbieten wird. Damit würden sie optisch ein Stück weit den Nothing Ear (2) entsprechen. Der Verpackung ist zudem zu entnehmen, dass die Kopfhörer eine längere Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden bieten und über USB-C verfügen wird.

Exclusive: Beats Studio Buds+ arrived at Best Buy pic.twitter.com/dCcHH2z1pF — Ben Geskin (@BenGeskin) May 12, 2023

Im vergangenen Monate tauchten die Beats Studio Buds+ bereits bei Amazon auf. Als Verkaufsstart wurde der 18. Mai 2023 und als Verkaufspreis 169,95 Dollar genannt. Zudem heiß es, dass die kommenden Beats-Kopfhörer über eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung und einen verbesserten Transparenzmodus verfügen wird. Neben dem transparentem Design soll es die Kopfhörer auch in Schwarz und Elfenbein erhältlich sein.

Die Tatsache, dass die Beats-Kopfhörer nun bei Best Buy auftauchen und seitens Amazon im vergangenen Monat der 18. Mai genannt wurde, deutet daraufhin, dass die Kopfhörer in der kommenden Wochen angekündigt werden könnten.

Übrigens: Apple arbeitet aktuell auch an neuen Beats Studio Pro.