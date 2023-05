Die Tage bis zur WWDC 2023 sind gezählt. Am kommenden Montag (05. Juni) wird Apple seine Entwicklerkonferenz mit einer Keynote eröffnen. Allgemein wird mit der Ankündigung eines Apple Headsets gerechnet. In diesem Zusammenhang spricht Apple von einer „Neuen Ära“ sowie „Neuen Welten“.

Den Countdown zur diesjährigen WWDC nutzt Apple, um Tag für Tag die bevorstehende Entwicklerkonferenz und die bevorstehenden Neuerungen anzuteasern. Wenn man die Erwartungshaltung hat, dass Apple ein AR-/VR-Headset ankündigen wird, so kann man in der Tat in jedem Brotkrümel, den Apple dieser Tage hinwirft, das Headset hinein interpretieren.

Nachdem Apple gestern von „Code new worlds“ sprach, heißt es nun „Neue Ära“. In einem aktuellen Tweet spricht Apple von einer neuen Ära und befeuert damit die Gerücht rund um die WWDC. Mit der Einführung eines komplett neuen Gerätes inkl. begleitendem Betriebssystem könnte apple tatsächlich eine neue Ära einläuten. Zuletzt präsentierte Apple im September 2024 mit der Apple Watch ein komplett neues Gerät und definierte damit eine Produktkategorie.

A new era begins. Join us for #WWDC23 on June 5 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T1pDvEzvys

— Apple (@Apple) May 31, 2023