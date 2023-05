Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das App Store-Ökosystem 1,1 Billionen US-Dollar in 2022 an Verkäufen und Umsätzen für Entwickler ermöglicht hat. Im Jahresvergleich stellt dies eine Steigerung um 29 Prozent dar. Mehr als 90 Prozent der Verkäufe und Umsätze sind ausschließlich an Entwickler gegangen, ohne dass eine Provision an Apple gezahlt worden ist.

Im Vorfeld der Apple Worldwide Developers Conference, die in der kommenden Woche vom 05. bis 09. Juni 2023 stattfindet, rührt Apple unter anderem die Werbetrommel für den App Store und das App Store Ökosystem. In der Tat können sich die jüngsten Zahlen einer aktuelle Studie sehen lassen. Nachdem wir erst kürzlich darüber informiert haben, dass kleine Entwickler ihren Umsatz im App Store um 71 Prozent steigern könnten, zeigt sich nun, dass im vergangenen Jahr 1,1 Billionen Dollar an Verkäufen und Umsätzen über das App Store-Ökosystem im Jahr 2022 erwirtschaftet wurden. Dies geht aus einer unabhängigen Studie von Ökonomen der Analysis Group hervor. Eine Zahl, die man erst einmal sacken lassen muss.

Wie setzt sich diese Zahl zusammen? Die Ökonomen der Analysis Group schätzen, dass Entwickler im App Store im vergangenen Jahr insgesamt 910 Milliarden Dollar aus dem Verkauf von physischen Waren und Dienstleistungen, 109 Milliarden Dollar aus In App-Werbung sowie 104 Milliarden Dollar für digitale Waren und Services erwirtschaftet haben. Apple betont, dass mehr als 90 Prozent der Umsätze und Verkäufe ausschließlich Entwicklern und Unternehmen jeder Größe zugute kommen, ohne dass Apple eine Provision erhält.

„Wir waren noch nie hoffnungsvoller für die — und zugleich inspirierter von den — unglaublichen Entwicklercommunitys auf der ganzen Welt“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Wie dieser Bericht zeigt, ist der App Store ein pulsierender, innovativer Marktplatz, auf dem Chancen entstehen und wachsen, und wir fühlen uns verpflichtet wie eh und je, in den Erfolg der Entwickler:innen und die Zukunft der App-Economy zu investieren.“

Die frischen Zahlen veröffentlicht Apple sicherlich nicht zufällig wenige Tage vor der WWDC. Der Hersteller möchte noch einmal unterstreichen, dass der App Store Entwickler auf der ganzen Welt nach wie vor unglaubliche Möglichkeiten bietet. Insgesamt haben iOS-Entwickler von 2008 bis 2022 mehr als 320 Milliarden Dollar im App Store verdient. Die Studie der Analysis Group hat ergeben, dass iOS-Anwender von 2008 bis 2022 mehr als 370 Milliarden Apps geladen haben. Aktuell stehen im App Store knapp 1,8 Millionen zur Auswahl, das sind mehr als 123 Mal so viele Apps im Vergleich zu den Tausenden, die Ende 2008 im App Store verfügbar gewesen sind.

Die EU möchte Apple dazu zwingen, ein sogenanntes Sideloading zu ermöglichen. Damit wird es Nutzern möglich sein, Apps aus anderen Quellen aus dem App Store herunterzuladen und zu installieren. Dies birgt allerdings auch allerhand Risiken. Im vergangenen Jahr hat der App Store betrügerische Transaktionen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar verhindert und 1,7 Millionen eingereichte Apps abgelehnt, weil sie die hohen Standards des App Store für Datenschutz, Sicherheit und Inhalte nicht erfüllen. Weitere Informationen zu dem Thema findet ihr im Apple Newsroom.