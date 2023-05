Apple hat soeben bekannt gegeben, dass der App Store im Jahr 2022 betrügerische Transaktionen in Höhe von mehr als zwei Milliarden US-Dollar verhindert hat.

Apple wirbt für seinen App Store

Wenige Wochen vor der Worldwide Developers Conference rührt Apple kräftig die Werbetrommel für seien App Store. Nachdem wir bereits in der vergangenen Woche darüber berichtet haben, dass der Umsatz von kleinen Entwicklern in den letzten zwei Jahren kräftig angestiegen ist, stellt Apple am heutigen Tag die Sicherheit und die Kontrollmechanismen des App Stores in den Mittelpunkt.

Seit dem Start des App Stores im Jahr 2008 hat Apple verschiedene Maßnahmen eingeführt, um ein Ökosystem zu unterstützen, das sowohl Anwender als auch Entwickler zugute kommt. Infolgedessen hat sich der App Store zu einer lebendigen und innovativen Plattform entwickelt, die im Durchschnitt über 650 Millionen Besucher pro Woche weltweit anzieht und gleichzeitig mehr als 36 Millionen registrierten Apple Entwicklern eine globale Vertriebsplattform bietet, die mehr als 195 regionale Zahlungsmethoden und 44 Währungen unterstützt.

Im Apple Newsroom zählt Apple Maßnahmen und Erfolge auf, die das Unternehmen vorzuweisen hat. Im Jahr 2021 hat Apple über 802.000 Entwickleraccounts wegen potenziell betrügerischer Aktivitäten aufgelöst. In 2022 ist diese Zahl auf 428.000 gesunken, was zum Teil neuen Methoden und Protokollen zu verdanken ist, die es dem App Store ermöglichen, die Erstellung potenziell betrügerischer Accounts zu verhindern. In 2022 hat Apple seine Nutzer vor fast 57.000 nicht vertrauenswürdigen Apps von illegalen Marktplätzen geschützt, die nicht über die gleichen eingebauten Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen verfügen wie der App Store.

Allein in den letzten 30 Tagen hat Apple fast 3,9 Millionen Versuche blockiert, Apps zu installieren oder zu starten, die illegal über das Developer Enterprise Program verbreitet worden sind, das es großen Unternehmen ermöglicht, interne Apps für die Nutzung durch Mitarbeiter:innen bereitzustellen. Zudem wurden im vergangenen Jahr über 282 Millionen Kundenaccounts gesperrt, die mit betrügerischen und missbräuchlichen Aktivitäten in Verbindung gebracht worden sind. Und 198 Millionen neue Accounts, die in betrügerischer Absicht eröffnet werden sollten, sind bereits gesperrt worden, bevor sie überhaupt erstellt werden konnten.

Im weiteren Verlauf thematisiert Apple den App Review-Prozess sowie das Thema „Bewertungen und Rezensionen“. Allein im Jahr 2022 hat Apple bei über einer Milliarde verarbeiteter Bewertungen und Rezensionen mehr als 147 Millionen Bewertungen und Rezensionen blockiert und entfernt, weil sie die Moderationsstandards nicht erfüllt haben.

Im vergangenen Jahr hat Apple fast 3,9 Millionen gestohlene Kreditkarten für betrügerische Einkäufe gesperrt und 714.000 Accounts für weitere Transaktionen gesperrt. Insgesamt hat Apple in 2022 betrügerische Transaktionen im App Store im Höhe von 2,09 Milliarden US-Dollar verhindert.

Apple macht kräftig Eigenwerbung für seinen App Store. Hintergrund ist sicherlich die Tatsache, dass die Europäische Union Apple zwingend möchte, seinen App Store zu öffnen und alternative App Stores zuzulassen. Bei den genannten Zahlen und Fakten überlegen sich Anwender sicherlich zweimal, aus welchen Quellen, sie welche Apps herunterladen und wem sie ihre Bank- und Kreditkartendaten anvertrauen. Apple bereitet sich auf ein Sideloading in der EU in jedem Fall vor.