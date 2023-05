Apple hat vor wenigen Augenblicken den Release Candidate 3 zu macOS 13.4 veröffentlicht. Damit geht das Warten auf die finale Version weiter.

macOS 13.4: Release Candidate 3 ist da

Das haben wir in den letzten Jahren eher selten erlebt. Apple hat soeben den dritten Release Candidate zu macOS 13.4 veröffentlicht. Aber immer der Reihe nach.

Anfang letzter Woche veröffentliche Apple den ersten Release Candidate zu macOS 13.4, iOS 16.5 und Co. Zum damaligen Zeitpunkt gingen wir davon aus, dass Apple am gestrigen Montag die jeweils finale Version der Softwareupdates freigibt. Im Laufe der vergangenen Woche folgte allerdings der zweite Release Candidate zu macOS 13.4. Gestern folgte der Release Candidate 2 zu iOS 16.5 und iPadOS 16.5. Am heutigen Abend geht es nun mit dem Release Canddiate 3 zu macOS 13.4 weiter.

Aus den Release Notes geht nach wie vor hervor, dass Apple an mehreren kleinen Stellschrauben gedreht hat. So fügt das Update einen Sport-Feed in der Seitenleiste von Apple News hinzu (in Deutschland nicht verfügbar) und behebt mehrere Fehler, darunter einen, der verhindert, dass ihr euren Mac mit der Apple Watch entsperren könnt. Außerdem vereinfacht Apple den Installationsprozess zukünftiger Beta-Versionen.

Für gewöhnlich deklariert Apple den Release Candidate zur finalen Version, es sei denn es werden noch größere Bugs entdeckt. Rund um macOS 13.4, iOS 16.5 scheint noch ein wenig Sand im Getriebe zu sein. Vielleicht klappt es mit der finalen Freigabe am morgigen Mittwoch. Zumindest hatte Apple vergangene Woche bestätigt, dass im Laufe dieser Woche die Updates zur Verfügung stehen werden.