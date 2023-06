Amazon hat vor wenigen Augenblicken den Prime Day 2023 angekündigt. Freut euch auf ein zweitägiges Shopping-Event am 11. und 12. Juli mit Angeboten aus allen Kategorien von Top-Marken sowie kleinen und mittleren Unternehmen. Prime-Mitglieder können sich unter amazon.de/primeday auf tausende Deals mit starken Rabatten freuen. Noch kein Prime-Mitglied? Hier könnt ihr Amazon Prime kostenlos ausprobieren.

Amazon kündigt Prime Day 2023 an

In Kürze ist das größte Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder zurück. Am 11. und 12. Juli 2023 bietet der Prime Day wieder tausende Produkte aus allen Kategorien zu besonders günstigen Preisen. Neue Angebote aus allen Kategorien – von Fashion und Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt – werden im Laufe des Prime Day freigeschaltet und bieten viele tolle Rabatte. Auch für Amazon Devices wie Echo-, Fire TV-, Kindle-, Ring-, Blink- und eero-Geräte sowie Fire-Tablets gibt es attraktive Angebote.

Erste Angebote schon jetzt erhältlich

Für die ersten Angebote müsst ihr euch nicht erst bis zum 11. Juli gedulden, denn denn erste Angebote für Prime-Mitglieder sind schon ab sofort erhältlich. Weitere Infos dazu findet ihr hier.

Amazon Music Unlimited: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 100 Millionen Songs und den beliebtesten Podcasts in bester Streaming-Audioqualität für vier Monate gratis zu testen. Zudem können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited abonnieren, den Service auf eine Familienmitgliedschaft ausweiten und diesen vier Monate gratis nutzen. Weitere Informationen gibt es auf amazon.de/music/unlimited.

Prime Gaming: Prime-Mitglieder können vom 21. Juni bis 12. Juli 2023 wöchentlich auf kostenlose Spieleklassiker wie Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown und STAR WARS: The Force Unleashed, zugreifen. Zusätzlich können sie innerhalb der nächsten vier Wochen verschiedene Spieleinhalte sowie Perks nutzen, unter anderem für Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 und Pokémon GO. Unter gaming.amazon.com sind alle Details zu den Prime Gaming-Angeboten während des Prime Day zu finden.

Noch kein Prime-Mitglied?

Kunden, die Prime noch nicht kennen, können Prime mit dem 30-Tage Gratiszeitraum unter amazon.de/prime entdecken.