Update 21.06.2023: Weiter geht es mit vielen weiteren spannenden Deals. (/Update Ende)

Notebooksbilliger startet am heutigen Dienstag (13. Juni 2023) eine Apple Black Weeks Aktion und soviel sei vorab schon mal gesagt. Die Angebote können sich wirklich sehen lassen. Ihr erhaltet bis zu 25 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung auf ausgewählte Apple Mac mini. Bis zu 25 Prozent Rabatt zur UVP gibt es auf den Mac Studio und bis zu 15 Prozent Rabatt auf die UVP gibt es auf ausgewählte iPads. Doch dies ist längst nicht alles. Auch das MacBook Pro, Apple AirTag, der 27 Zoll iMac und viele weitere Produkte wurden drastisch im Preis reduziert. Neben den Rabatt-Aktionen, die über den gesamten Zeitraum bzw. solange der Vorrat reicht, laufen, gibt es sogenannte Apple Daily Deals. Hier erwarten euch regelmäßige Apple Deals, die nur einen Tag gültig sind. Besonders spannend ist in unseren Augen das MacBook Air mit M2 Chip für nur 1189 Euro (Achtung: dieser Preis gilt nur bis zum 29.06.2023).

Notebooksbilliger startet Apple Black Weeks Angebote

Ab sofort könnt ihr bei Notebooksbilliger auf zahlreiche Apple Produkte bares Geld sparen. Der Händler hat die Apple Black Weeks ausgerufen und dreht kräftig an der Preisschraube. Bei der Auswahl der Produkte dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Egal, ob ihr zum Beispiel Interesse an einem MacBook Air oder einem MacBook Pro (jeweils mit M2-Chip), einem Mac mini oder Mac Studio, einem iPad oder iPad Pro habt, ihr werdet garantiert fündig. Neben vielen aktuellen Modellen stehen auch unterschiedliche Vorjahresmodelle bei Notebooksbilliger im Rampenlicht. Ihr seht, die Auswahl ist ziemlich groß.







Exemplarisch haben wir uns zwei, drei spannende Produkte rausgesucht, auf die wir euch hinweisen möchten. Das 13 Zoll MacBook Air mit M2-Chip, 8-Core CPU, 8-Core GPU, 8GB Ram und 256GB SSD schlägt mit 1189 Euro anstatt 1299 Euro zu buche (Achtung: Das Angebot läuft nur bis zum 29.06.2023). Für das 13 Zoll MacBook Pro mit M2-Chip, 8-Core CPU, 10-Core GPU, 8GB Arbeitsspeicher und 256GB SSD werden bei NBB vorübergehend nur 1359 Euro anstatt 1599 Euro fällig. Für das iPad (10. Generation) mit 64GB und WiFi+Mobilfunk müsst ihr aktuell nur 670 Euro anstatt 779 Euro berappen.

Tägliche Apple Deals

Neben den Apple Angeboten, die grundsätzlich über den gesamten Zeitraum der Aktion bzw. solange der Vorrat reicht, läuft, gibt es sogenannte Apple Tagesdeals. Am heutigen Tag geht es direkt mit diesen drei Angeboten los:

Apple Airtag nur nur 27,77 Euro

Apple iMac 27″ Retina 5K 2020 MXWU2D/A Intel i5 3,3Ghz, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5300 4GB nur 1.899 Euro (mit dem Gutscheincode NBBBW gibt es zusätzlich nochmal 25 EUR Rabatt wenn ihr mit Amazon Pay bezahlt.)

gibt es zusätzlich nochmal 25 EUR Rabatt wenn ihr mit Amazon Pay bezahlt.) Apple MacBook Pro (M2, 2022) CZ16R-0110000 Space Grey – Apple M2 Chip mit 10-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD nur 1.798 Euro (mit dem Gutscheincode BWDAILY1 gibt es nur am 13. und 14.06.2023 nochmal zusätzlich 100 EUR Rabatt wenn ihr mit Amazon Pay bezahlt. Anschließend gilt der „normale“ Aktionspreis bis zum 29.06.2023)

In den kommenden Tagen geht es bei NBB mit weiteren spannenden Apple Tagesangeboten weiter. So werden unter anderem iPhones und weitere Apple Produkte aus dem Bereich Tablets, Heimautomatisierung und Zubehör im Preis gesenkt. Es lohnt sich in jedem Fall täglich bei den Apple Black Weeks Angeboten vorbeizugucken und sich überraschen zu lassen, welche Deals im Mittelpunkt stehen. Der Versand ist für alle Apple Produkte kostenfrei.

-> Hier geht es direkt zu den Apple Black Weeks bei Notebooksbilliger