Die Smartphone-Verkäufe in China befinden sich auf einem Aufwärtstrend und verzeichnen im Vorfeld des beliebten „6.18“-Einkaufsfestes des Landes zweistellige Zuwachsraten. Wie Bloomberg berichtet, kann auch Apple von diesem Aufschwung profitieren.

Smartphone-Verkäufe erholen sich

Laut Bloomberg war der chinesische Smartphone-Markt im Mai 2023 im Vergleich zum Januar noch immer um 2,6 % rückläufig. Dies bedeutete jedoch eine deutliche Erholung um 22,6 % gegenüber den Zahlen vom April. Berichten zufolge lieferten die Hersteller im Mai solide 25,2 Millionen Smartphones aus. Diese Zahl war ein bemerkenswerter Anstieg von 4 Millionen gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Die Zahlen wurden von der China Academy of Information and Communications Technology zur Verfügung gestellt.

Der Monat Mai ist für chinesische Einzelhändler und Online-Dienste von entscheidender Bedeutung, da sie sich auf das jährliche „6.18“-Fest vorbereiten. Apple nimmt schon seit Jahren regelmäßig an Chinas riesigem Shopping-Event teil, das mit dem Black Friday, Cyber Monday und dem Amazon Prime Day vergleichbar ist.

Das „6.18“-Festival fand früher am 18. Juni statt, um den Jahrestag des Initiators JD.com zu feiern, wird aber jetzt von konkurrierenden Plattformen übernommen und läuft etwa einen Monat lang. Im Rahmen des diesjährigen „6.18“-Festes bot Apple bereits am 31. Mai 2023 eine Nacht lang Rabatte auf ausgewählte Geräte an.

Der Aufschwung auf dem chinesischen Smartphone-Markt in Verbindung mit Apples strategischen Preisnachlässen während des Shopping-Festivals deutet auf einen positiven Trend für den Tech-Giganten hin. Trotz früherer Schwierigkeiten sind die aktuellen Zuwächse bei den Smartphone-Lieferungen nicht nur für Apple, sondern für die gesamte Branche vielversprechend.