Man mag es kaum glauben. In rund drei Monate dürfte der Verkaufsstart des iPhone 15 und iPhone 15 Pro bereits hinter uns liegen. Dementsprechend dürfte es bei Apple hinter den Kulissen bereits hoch her gehen. Dazu gehört es, die entsprechenden Komponenten in den „richtigen“ Stückzahlen zu bestellen. Ersten Einschätzungen zufolge, erwartet Apple eine hohe Nachfrage, insbesondere bei den Pro-Modellen.

iPhone 15 Pro: Display-Bestellungen deuten auf hohe Erwartungen hin

Apple arbeitet derzeit daran, die Markteinführung der iPhone 15 Modelle vorzubereiten. Ersten Analysten zufolge, erwartet Apple in diesem Jahr eine hohe Nachfrage. Insbesondere bei den Pro-Modellen scheint Apple optimistisch zu sein.

Laut einer neuen von DSCC veröffentlichten Studie (via 9to5Mac) werden die Bestellungen für iPhone 15-Panels im Juni 2023 um 100 Prozent höher ausfallen als die Bestellungen für die iPhone 14 Panels im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Diese dürfte ein Zeichen dafür sein, dass Apple in diesem Jahr zum Marktstart deutlich mehr Exemplare zur Verfügung stellen kann, als vergangenes Jahr. Weiter heißt es, dass der Anteil der Pro-Modelle in diesem Jahr höher ausfallen soll, als bei der iPhone 14 Serie.

„Beim aktuellen Mix der Panel-Lieferungen für die iPhone 15-Serie machen die Pro-Modelle einen Anteil von 58 Prozent aus, verglichen mit einem Anteil von 43 Prozent für die iPhone 14 Pro Modelle im Zeitraum Juni bis Juli“, berichtet DSCC. Im Juni verzeichnete DSCC im Jahresvergleich auch einen Rückgang der Panel-Lieferungen der iPhone 14-Serie im Vergleich zu den Panel-Lieferungen der iPhone 13-Serie um 22 Prozent.

Der Schwerpunkt auf Bestellungen für das iPhone 15 Pro spiegelt eine Mix-Korrektur wider, die Apple nach der Einführung des iPhone 14 Pro im vergangenen Herbst vornehmen musste. Die Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro soll bei der Markteinführung die Erwartungen von Apple deutlich übertroffen haben.